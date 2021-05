Juve sul difensore a parametro zero, i tifosi si ribellano

Sempre attento al mercato dei parametro zero, la Juventus potrebbe aggiungere al proprio organico un giocatore poco spettacolare, ma di certo molto utile a qualunque allenatore. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, i bianconeri avrebbero posato gli occhi su Elseid Hysaj, jolly difensivo del Napoli: il terzino albanese, in grado di giocare su entrambe le fasce, lascerà gli azzurri a fine stagione in seguito alla scadenza del suo contratto.

Juve su Hysaj, i tifosi non ci stanno

Su di lui, scrive MD, ci sarebbero Atletico Madrid e Psg, ma in vantaggio sarebbe proprio la Juventus. La notizia, però, non ha colpito favorevolmente i supporter bianconeri: Hysaj, infatti, non è giudicato tecnicamente all’altezza di vestire la maglia della Juve da molti tifosi.

“Un colpaccio proprio”, commenta sarcasticamente Salvo su Facebook. “Sicuramente è un colpo, ma al cuore per noi tifosi…”, aggiunge Davide. “Vogliamo vincere la champions con gli scarti del Napoli…” scrive Lorenc. “Ho sperato nel fallimento di Sarri per evitare di vedere ‘sta gente qui, e voi mi mettete l’ansia che Hysaj possa arrivare alla Juventus?”, domanda Ciro.

Per Simone, l’eventuale arrivo di Hysaj potrebbe avere un altro significato: “Allora in panchina torna Sarri, visto che in ogni squadra che va vuole portarselo dietro”.

Voci fuori dal coro

Ma tra i tifosi della Juve c’è anche chi sarebbe disposto ad accogliere il difensore albanese, come Pier: “Tenuto conto che ci vogliono quattro terzini, Hysaj sarebbe un buon panchinaro che può giocare contro il Bologna o l’Udinese di turno”.

SPORTEVAI | 05-05-2021 12:39