Juve, Tardelli giudica il mercato: "Vlahovic non basta"

27-01-2022 13:48

L’ex centrocampista della Juventus, Campione del Mondo 1982 e ora opinionista sportivo Marco Tardelli considera ottimo l’acquisto da parte dei bianconeri di Dusan Vlahovic, ma pensa che il solo serbo non possa bastare a ridurre l’attuale gap con l’Inter. Queste le sue parole:

“Serve anche altro oltre il serbo. Prima di tutto il centrocampo è da rivedere e poi va trovato un ottimo difensore. Quest’anno l’Inter non ha rivali: anche nelle difficoltà ha dato segnali importanti. E con Gosens e Caicedo continua anche a lavorare bene sul mercato. Diciamo che Vlahovic è un bell’inizio per i bianconeri, ma come detto, serve anche altro”.

OMNISPORT