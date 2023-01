21-01-2023 12:13

Il web bianconero è furente. dopo la stangata della Corte Federale. Furente di rabbia sia perché vede gli spettri di una nuova Calciopoli, sia perché ha necessariamente bisogno di un nemico contro cui scagliarsi. E se nel primo caso si invocano vendette draconiane che il club dovrebbe mettere in atto, nel secondo ci si scaglia contro il clamore mediatico che avrebbe condizionato in qualche modo l’operato dei giudici. L’esito è duplice: guerra aperta alla Figc, boicottaggio totale di tutte le tv e altri mezzi di stampa.

Stangata Juve, la posizione del club

Eppure, il neo presidente Ferrero è stato chiaro soltanto due giorni fa: “Ci difenderemo con determinazioni in tutte le sedi opportune”. Ed è quello che succederà, perché la Juventus inoltrerà ricorso al Collegio Arbitrale del Coni non appena verranno rese note le motivazioni del giudice Torsello: un passaggio molto delicato che può creare un precedente non da poco per tutto il calcio italiano. Come scrive Guido Vaciago su Tuttosport, infatti, “dovrà essere molto convincente Torsello nel motivare la sua decisione. E molto attento, perché quelle motivazioni potrebbero segnare un prima e un dopo, perché gli stessi principi e la stessa severità andranno applicati con altri club”.

Juve, i tifosi non ci stanno

Se si fanno plusvalenze, ammesso che siano fuorilegge (cosa su cui l’ordinamento sportivo italiano non si esprime), si fanno in due: la disparità di trattamento è una delle cose che più fa infuriare i tifosi della Juventus. Come Carmine, che non ci sta: “Tutti in silenzio stampa, mandassero a quel paese tutti a tempo indeterminato. Allo Stadium, visto che è casa nostra sono indesiderati tutti i vertici del calcio” . Anche Michele propone soluzioni drastiche: “Togliere la Juventus dal campionato di Serie A . E farla giocare in Germania/ Spagna ho Inghilterra così sarebbero tutti felici e senza mezza Italia che guarda la Juventus la FGC Italiana perderebbe il 50 %degli introiti. Respect x i milioni di Tifosi Juventini”.

La clamorosa protesta: via dalla serie A

Paolo va oltre: “La società dovrebbe emanare un comunicato che a partire da oggi nessun tesserato risponderà a convocazioni della nazionale!”. Mentre Francesco pensa al campo: “Andiamoci a prendere il 4 posto, si può fare… dimostriamoci più forti, perché lo siamo, delle avversità e sarà bello come aver vinto la Champions”. Salvatore rispolvera un’antica idea: “Portare la squadra in Francia subito oppure Inghilterra! Sì accaniscono sempre con la Juve” . Mentre Beppe si pone una domanda: “Che sia una ritorsione nei confronti della sola Juventus è più che evidente per qualsiasi voglia esprimere un onesto giudizio non deviato dalla rivalità sportiva. Non è che si cerchi di punire la Juve per via della superlega?”.

Web bianconero in rivolta: stop abbonamenti

Ma la rabbia contro il sistema mediatico è sempre presente, come in Max: ” Unica arma che abbiamo, siamo in tanti… Disdetta immediata di tutti gli abbonamenti ragazzi. Lo so che ci piacciono le partite ma è evidente che non possiamo più alimentare questo sistema. La giustizia deve essere uguale per tutti”. E Fulvio aggiunge: ” Vorrei che qualcuno si inventare qualcosa di intelligente per boicottare la Figc e questo sistema di giustizia sportiva”. Anche Francesco la pensa così: “Come prima risposta direi no giocatori alla Nazionale , silenzio stampa , niente interviste radio e TV Sky, Rai, Mediaset, silenzio e pedalare”. E Simone allo stesso modo: “Disdire tutti gli abbonamenti al calcio subito”.

