Juve, tifosi stupiti: è colpa vostra

La Juventus non piace ai suoi tifosi. La sconfitta di Napoli lascia l’amaro in bocca ai fan bianconeri che temono che questo passo falso, contro una squadra che nelle ultime uscite era apparsa molto in difficoltà, possa pregiudicare la corsa verso lo scudetto. Ronaldo e compagni sbattono sul muro eretto da Gattuso che dopo aver trovato la rete del vantaggio con il rigore di Insigne, si difendono con grande forza anche grazie alle parate di un Meret in grande spolvero

Pirlo sotto accusa

Ma se molti giocatori hanno reso sotto le aspettative dei tifosi, a finire sotto la lente di ingrandimento sono sempre le scelte degli allenatori. “Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. Non si può cominciare a giocare solo quando si è sotto. Nel primo tempo abbiamo fatto zero tiri in porta. La responsabilità è tutta dell’allenatore”. La rabbia dei tifosi è tanta e si comincia a parlare anche della possibilità di aver lasciato molte chance scudetto sul campo del Napoli: “Adesso meglio concentrarsi su Coppa Italia e soprattutto sulla Champions dice un tifoso”.

Giocatori distratti

Per molti fan della Juventus la testa dei giocatori è più concentrata sulla Champions che sul campionato. Un pensiero ricorrente: “E’ dall’inizio che la testa è a Oporto soprattutto quella di Cristiano che ormai gioca solo le gare che decide lui, le altre riposa in campo. Non so se sia solo per via dell’ossessione per la Champions League o perché non ce la fa più a farle tutte al massimo”.

Il colpevole

A dispetto di quanto detto nelle ultime settimane, i tifosi scelgono il capitano Giorgio Chiellini come peggiore in campo nella gara del San Paolo. Il difensore della Juventus, con il suo rientro, aveva fornito solidità alla difesa della squadra di Pirlo che nella prima parte della stagione aveva subito troppi gol. Ma la prova di Napoli non è stata all’altezza: “Spiace dirlo – scrive Alessandro – ma stasera Chiellini ha fatto molto male”. Anche Oliver la pensa allo stesso modo: “E’ tutta colpa nostra e degli errori di Chiellini”.

Si salva dai giudizi negativi invece Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato il grande protagonista di inizio stagione, ma nell’ultimo periodo complice anche qualche piccolo problema fisico non ha trovato il campo con la stessa continuità: “Pirlo e i suoi tentativi di rientro di Dybala e Kulusevski ha distrutto Morata, partito benissimo a inizio anni. Ora tutti vogliono i miracoli da lui anche dopo vari infortuni”.

SPORTEVAI | 13-02-2021 20:03