Juve, tre punti al veleno: un'occhiataccia e Dybala sfida la società

Dopo il ko in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, la Juventus torna a vincere. La gara casalinga contro l’Udinese vede i bianconeri imporsi con una rete per tempo. Decidono Paolo Dybala e Weston McKennie. A monopolizzare l’attenzione è, però, l’esultanza polemica della Joya, che manda un messaggio chiaro e sfida la dirigenza.

Juve, gol con polemica per Dybala

La rete che rompe l’equilibrio arriva al 19′ con l’incursione centrale di Dybala che non lascia scampo a Padelli. La Joya non esulta e, scuro in volto, getta una prolungata occhiataccia verso la tribuna dell’Allianz Stadium. Un messaggio chiarissimo del capitano bianconero, sempre più al centro delle voci di mercato dopo le rivelazioni circa la sua intenzione di non voler rinnovare il contratto. Il gesto del dieci argentino scatena i social e spacca letteralmente in due la tifoseria.

Juve, tifosi con Dybala

C’è chi si schiera con Dybala e commenta: “C’è chi bacia la maglia, proclama amore eterno e una settimana dopo prende e se ne va. c’è chi fa parlare il campo e poi, senza nascondersi, punzecchia la dirigenza e chi gli butta fango addosso una volta si e l’altra pure. mi dispiace, ma io in Paulo Dybala ci credo tanto” e chi ricorda: “Un detto dice “tratta come ti trattano” ed è esattamente quello che sta facendo Paulo Dybala con la dirigenza quindi tappatevi la bocca“.

I commenti per la Joya sono tanti: “Ha ragione. Ha preso m senza motivo” e ancora: “Ha fatto bene perché avendo una reazione criticabile ha fatto capire all’erremosciato Arrivabene come le pubbliche affermazioni su di lui fossero ancora di più inopportune e censurabili”, “Ha fatto bene. I giocatori da mettere in discussione sono altri”, “Paulo Dybala non si tocca!!!“. E un tifosi confessa: “Comunque per me questa partita può finire qui, dopo lo sguardo di Paulo Dybala alla tribuna il mio godimento e la mia soddisfazione sono arrivati a livelli massimi”.

Juve, tifosi contro Dybala

Dall’altra parte della barricata, il tifo bianconero non lesina critiche al proprio capitano: “Stai calmino che hai segnato un golletto all’Udinese, non al Chelsea!”, scrive qualcuno, e ancora: “Con questa sera ha chiuso! Nessuna pietà”, “Queste sceneggiate non mi piacciono. Se hanno qualche problema, ne parlino in sede“, “Sarebbe il capitano, deve dimostrare di interessarsi di più alla vittoria della squadra piuttosto dei suoi interessi”.

Un tifoso sottolinea: “Stasera Paulo Dybala ha perso. Dalla parte della ragione è passato a quella del torto. Il “capitano” della squadra quando segna deve esultare e compattare la squadra, soprattutto in questo periodo delicato. E invece fornisce ai giornali fatti su cui scrivere. 0 professionalità” e in tanti dimostrano di non volerlo più vedere: “È ora di tribuna prima e cessione dopo”, “Gli indicherei la porta”.

La Juve non convince

Dopo il gesto di Dybala, la gara passa un po’ in secondo piano. La prestazione dei bianconeri di Torino non esalta comunque il mondo del web, che non trattiene le critiche. Qualcuno scrive: “Stiamo soffrendo con l’Udinese… no comment” e un altro tifoso commenta: “Stiamo facendo giocare anche l’Udinese. L’UDINESE. Che tristezza”, o anche: “In affanno anche contro questa Udinese che ha preso 6 pere dall’Atalanta”, “Ti fanno passare la voglia di guardare la partita. Una squadra imbarazzante“.

McKennie e De Sciglio mettono tutti d’accordo

A mettere tutti d’accordo ci pensano Weston McKennie e Mattia de Sciglio che confezionano il raddoppio e, all’80’, chiudono il conto. I tifosi della Juve non possono che incoronare i due. C’è chi scrive: “Spero di vivere nell’universo in cui Weston McKennie é il futuro di questa squadra” e ancora: “Grande serata di McKennie ma la palla che gli ha girato De Sciglio era perfetta al millimetro!”, “De Sciglio MVP del Mese!!!! Grande McKennie!”

