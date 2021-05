“Juve vergogna”, la previsione di Cassano scatena il web

Parole durissime. Antonio Cassano si scaglia contro la Juventus e in particolare contro il presidente Andrea Agnelli. Nel corso dell’ultima puntata di Bobo Tv, in compagnia di Lele Adani, Bobo Vieri e Nicola Ventola, l’ex fantasista di Real Madrid e Roma non le manda a dire al numero uno della Juventus.

L’attacco di Cassano

L’ex giocatore è una vera e propria furia contro il club bianconero: “Hanno fatto una cosa vergogna. A Pirlo hanno chiesto la Champions ed ha vinto due trofei. Doveva rimanere. Agnelli ha mandato via Allegri due anni fa e ora lo riprende. Ha dato la colpa a Paratici facendo una retromarcia di cinque anni. Allegri gestisce bene la squadra, pensa solo a vincere ma torni indietro dal punto di vista del gioco”.

Ma l’attacco di Cassano non si ferma di certo qui. “C’è un problema molto grande: quando è andato via Allegri, Ronaldo era contento. Se rimane diventa il circo. Allegri non te le manda a dire, occhio a non andare di male in peggio. Devi prendergli i giocatori e vincere: immagina se non arrivano i risultati che baraonda che viene fuori”.

Tutti contro Cassano

“Siamo alle solite”. I tifosi della Juve si lanciano a loro volta all’attacco del fantasista di Bari Vecchia. Nel corso degli ultimi mesi l’ex giocatore ha criticato più volte e duramente la Juventus per le sue strategie ma le sue parole non hanno mai convinto i tifosi bianconeri che sono convinti che ci sia uno schema ormai consolidato di attacco alla Vecchia Signora.

“Parla ma non sa che cosa dice – sostiene un tifoso bianconero – sono anni che va avanti questa storia. Cassano ha stancato con le sue critiche alla Juve soprattutto da uno che ormai è fuori dal mondo del calcio”. E ancora: “Anche questa volta la solita storia. Un personaggio che non ha nulla da dire che continua a urlare le sue critiche come se importassero a qualcuno”.

SPORTEVAI | 29-05-2021 09:44