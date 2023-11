Juve-Verona, Faraoni graziato dal giudice sportivo fa scattare la polemica

L'anticipo di sabato sera non si è concluso col fischio finale di Feliciani. Si continua a discutere degli episodi con al centro la simulazione di Faraoni.

02-11-2023 11:10

Juventus-Verona è una partita che ha fatto discutere e che ancora oggi offre elementi di spunto. L’arbitraggio di Ermanno Feliciani, giovanissimo fischietto abruzzese classe 1991, ha lasciato a desiderare complici i numerosi episodi del match assai controversi da analizzare. Tra questi c’è il secondo gol annullato a Moise Kean, per una manata rifilata dallo juventino a Davide Faraoni non sanzionata in un primo momento dal direttore di gara ma beccata dall’implacabile Var.

La manata c’è ma il comportamento di Faraoni è dubbio

Il problema è che la scena si presta a molteplici letture. Se è vero che la manata di Kean a Faraoni c’è, dall’altro è altrettanto evidente la condotta anti-sportiva del terzino del Verona. Che da terra si alza, osserva la scena e il pallone entrare nella porta difesa da Montipò, e si ributta nuovamente a terra mettendosi le mani in volto come se avesse ricevuto nuovamente un colpo. Così qualcuno ha invocato l’intervento del giudice sportivo per punire quella che da molti è stata giudicata come una simulazione.

Silenzio da Procuratore federale e AIC

Tra i più critici nei confronti del comportamento del calciatore dei veneti c’è stata la Gazzetta dello Sport. Che lo ha attaccato, senza pietà, per la troppa furbizia sfociata nell’atto anti-sportivo con il massimo silenzio da parte dell’Associazione Calciatori. Così come il gesto è stato platealmente ignorato pure dal Procuratore federale, che ha preso in considerazione il pugno di Gatti segnalandolo al giudice sportivo ma nulla ha fatto invece per evidenziare la condotta di Faraoni.

Le reazioni del web, tutti contro il giudice sportivo

Anche sul web la reazione, in particolar modo dei supporter di fede juventina, ha seguito la linea dettata dalla rosa. Tanti sono stati i commenti che avrebbero voluto un segnale nei confronti del calciatore del Verona come monito per il futuro. “E’ incredibile come sia passata inosservata questa mancanza di sportività – scrive un tifoso -. Per non parlare del fatto di quanto clamore avrebbe suscitato se uno dei nostri si fosse macchiato di un gesto simile“. Ancor più critico, invece, un altro che se la prende con le istituzioni: “Imbarazzanti entrambi, sia il giudice sportivo che il procuratore, ma su quest’ultimo ormai non ci stupiamo nemmeno più, la maschera l’ha tolta da tempo“.

“Purtroppo abbiamo una cultura sportiva pessima e gesti come questi, se non condannati e pubblicamente svergognati, non fanno altro che peggiorare le cose” è il commento amaro di un utente. Al quale se ne aggiunge un altro raccontando un aneddoto: “Mi ricordo che quando ero esordiente il mio allenatore si complimentava con un mio compagno perché era capace di piangere a comando, così da ingannare l’arbitro”. Ma c’è pure chi giustifica l’accaduto: “Faraoni ha fatto quello che fanno tutti. Restare a terra per fare intervenire il var. Questo non c’entra con il fallo che può esserci o meno. Per me non c’era“. Insomma, strascichi di una partita apparentemente banale ma che sta continuando ben oltre il fischio finale.