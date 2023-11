Lecce-Parma, moviola: Feliciani combina ancora guai dopo Juve-Verona, pugliesi furiosi

Il fischietto di Teramo sostituisce a gara in corso l’infortunato Minelli e con la complicità del Var commette errori clamorosi, il giudizio di Cesari

02-11-2023 07:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era stato designato Daniele Minelli di Varese per dirigere la gara dei 16esimi di coppa Italia tra Lecce e Parma ma il 41enne fischietto lombardo ha dovuto dare forfait dopo 20’. L’arbitro si è fermato, zoppicando e saltellando, ed ha chiamato lo staff sanitario del Lecce per un consulto medico. Per lui un problema al polpaccio: dopo un primo “ok” dei medici, però, Minelli ha provato uno scatto e si è rassegnato a lasciare il terreno di gioco. Si è quindi avvicinato a Feliciani, quarto uomo, e ha scambiato gli strumenti tecnici (auricolare e radio) che caratterizzano il lavoro dell’arbitro. Come se l’è cavata al via del Mare nel 4-2 che ha promosso il Parma agli ottavi?

Minelli ko, arbitra Feliciani reduce dagli errori in Juve-Verona

Feliciani era reduce da una prova opaca in Juventus-Verona, dove aveva ignorato la gomitata di Gatti a Djuric ed aveva annullato due gol a Kean di cui uno sembrava regolare.

Feliciani ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Luciani, con Feliciani inizialmente IV uomo, Meraviglia al Var e Abbatista all’Avar, Minelli si è infortunato dopo 20’ ed è stato sostituito da Feliciani che ha ammonito 5 giocatori: Mihaila (P), Strefezza (L), Coulibaly (P), Zagaritis (P), Berisha (L).

Parma-Lecce, i casi da moviola

Due su tutti i casi dubbi. Il Parma è passato in vantaggio su un tiro che ha battuto Brancolini sul suo palo. L’arbitro, prima di convalidare il gol, ha atteso qualche secondo i riscontri dalla sala VAR. Alla fine la decisione è stata confermata. Successivamente, il Lecce ha ottenuto un calcio di rigore per fallo subito da Roberto Piccoli: questa la decisione del giudice di campo. In questo caso, il VAR è intervenuto e dopo l’on field review è stato tolto il penalty al Lecce.

Per Cesari due errori gravi

A fare chiarezza è Graziano Cesari. A Mediaset l’ex arbitro genovese mostra le immagini e dice: “Al 39esimo Feliciani concede un calcio di rigore per il Lecce: il fischio non è immediato, ma poi col braccio destro indica il dischetto del rigore. A Feliciani viene però mostrato un fermo immagine che non significa assolutamente nulla, bisogna far vedere il live ed eventuali replay. Con quel fermo immagine Feliciani è condizionato, non riesce più a essere lucido e annulla il rigore. Ma il piede del calciatore del Parma tocca prima Piccoli, il rigore non era assolutamente da annullare. Decisione sbagliata del VAR”

Poi aggiunge: “Ora andiamo sullo 0-1 del Parma. C’era un uomo in fuorigioco a condizionare la vista di Brancolini. Il tiro passa proprio davanti a lui. Addirittura il giocatore del Parma si sposta per far passare il tiro. Il VAR non è stato una meraviglia”.

La rabbia del Lecce per la sconfitta

Delusi e arrabbiati sia il tecnico leccese D’Aversa che il vicepresidente Corrado Liguori che si è sfogato a TeleRama: “Abbiamo rivisto le immagini e tra l’altro ho visto anche che in TV, erano imbarazzati perché oggi, veramente, quello che è successo sul primo gol del Parma è stato clamoroso. Nel senso che l’hanno rivisto al Var, c’era il fuorigioco nettissimo dell’attaccante del Parma che ha fatto proprio da velo, si è visto poco lui si è spostato, ha fatto da velo, e la palla è entrata. Brancolini non poteva mai vederla perché era davanti al pallone. Era fuorigioco abbondante e l’abbiamo rivisto tutti quanti adesso e ci dispiace veramente. Non voglio parlare del fallo su Gallo poteva esserci o non esserci ma il fuorigioco era clamoroso”.

L’altro episodio subito dopo è stato quello del calcio di rigore: “Le immagini in TV e i commentatori, c’era anche un ex arbitro Cesari, l’hanno detto in maniera chiara. Era un rigore netto quanto una casa perché comunque al di là del fatto se c’è stata la gomitata o meno, il difensore è andato sul piede di Piccoli e il piede ha fatto un movimento anomalo quindi l’arbitro giustamente aveva fischiato e il Var lo ha annullato. Guardate il rigore può anche passare in secondo piano, ma vi assicuro che il fuorigioco ha del clamoroso ed è stato rivisto dal Var ed è stato lasciato. Sono veramente furibondo”