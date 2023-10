Giudice sportivo: niente prova tv per Gatti e Faraoni, stangata sul Napoli

Il pugno a Djuric dello juventino non giudicabile perché Feliciani aveva già giudicato l’episodio, la simulazione del veronese neanche presa in esame. Multa e squalifica di Natan per gli azzurri

31-10-2023

Federico Gatti e Davide Faraoni, protagonisti dei due episodi più discussi della 10a giornata di serie A, sono stati graziati dal giudice sportivo. Tra i provvedimenti disciplinari stangata sul Napoli: alla squalifica di Natan, espulso contro il Milan, si aggiunge l’ammenda di 12mila euro per il lancio di fumogeni; 15mila al club rossonero.

Giudice sportivo, niente prova tv per Gatti della Juventus

Niente prova tv per Federico Gatti. Nessuna sanzione per il difensore della Juventus dopo il pugno rifilato al veronese Djuric nella partita tra i bianconeri e l’Hellas: il giudice sportivo Gerardo Mastandrea non ha preso alcun provvedimento perché – come si evince dal referto arbitrale – l’episodio era stato già giudicato dall’arbitro Feliciani. Gatti, protagonista di un episodio simile ai danni di Kvicha Kvaratskhelia in Juventus-Napoli dello scorso campionato, evita dunque la squalifica.

Giudice sportivo, neanche citata la simulazione di Faraoni

Davide Faraoni, invece, non viene neanche menzionato nel comunicato del giudice sportivo: era finito sotto accusa al termine della gara per il gol annullato a Moise Kean dopo una manata di quest’ultimo all’esterno del Verona. Dopo il colpo Faraoni si era rialzato per seguire l’azione, ma al momento del gol era stramazzato al suolo. Sui social i tifosi della Juventus avevano chiesto che fossero presi provvedimenti per la simulazione di Faraoni.

Stangata del giudice sportivo sul Napoli

Stangata sul Napoli: il difensore brasiliano Natan, espulso nel finale della partita con il Milan, è stato punito con un turno di squalifica; ma il club di De Laurentiis dovrà pagare anche 12mila euro di ammenda per le intemperanze dei propri tifosi, colpevoli di aver lanciato fumogeni e bottiglie di plastica in campo e contro i tifosi del Milan. Per lo stesso motivo il club rossonero è stato punito con 15mila euro di multa.

Giudice sportivo: i giocatori squalificati

Oltre a Natan, il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Bani del Bologna, Gyomber della Salernitana, Maleh dell’Empoli, Paredes della Roma. Un turno di stop anche per l’allenatore del Torino Ivan Juric, espulso nel corso del match contro il Lecce.