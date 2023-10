Juventus-Verona, Allegri contro il fuorigioco: "Così non va. Ecco perché ho tolto Kean e Weah"

Al termine della gara vinta grazie al tap-in di Cambiaso quando il cronometro dell’Allianz Stadium segna il 96′, i protagonisti del match commentano quando accaduto in campo e le sensazione che la gara lascia. La Juventus va a letto da prima in classifica, ma Allegri predica calma.

Intervistato da DAZN, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non nasconde la soddisfazione per tre punti sofferti e pesanti:

Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito alla vittoria di Milano, soprattutto per allontanarci dalla quinta posizione. Prestazione? La squadra ha giocato in modo ordinato, perché non è facile in queste partite. Ma abbiamo provato fino alla fine a vincere e i ragazzi sono stati bravi. Pensato fosse una gara stregata? No, credevo di poterla vincere, ma in quei momenti con Gatti e Bremer in area e Locatelli e Miretti a fare i difensori, poi rischi di perdere, come successo diverse volte l’anno scorso.