I bianconeri pronti a versare 7 milioni di euro al Marsiglia

09-03-2023 21:58

La Juventus riscatterà Arek Milik al termine della stagione. Secondo le indiscrezioni il club bianconero è pronto a versare 7 milioni di euro al Marsiglia per ottenere il controllo del cartellino dell’attaccante polacco.

Lo stesso giocatore è convinto a proseguire la sua avventura alla Juventus e il riscatto a fine stagione sembra essere solo una formalità per la Vecchia Signora. Attualmente infortunato, Milik in questa stagione ha segnato 6 reti in 17 partite di campionato.