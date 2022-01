Juve, via libera al colpo in attacco: tifosi divisi sull'accoglienza

05-01-2022 09:57

I rumors e gli aggiornamenti dell’ultim’ora accennano a significativi passi in avanti nella trattativa. L’arrivo di Mauro Icardi sembra essere sempre di più una possibilità concreta per la Juventus, in un intreccio di mercato capace di coinvolgere – e di accontentare – pure Paris Saint-Germain e Barcellona. La Juve avrebbe il suo bomber, i francesi si libererebbero di un fardello divenuto ingombrante, in Catalogna abbraccerebbero Morata.

Svolta Icardi, il Psg apre al prestito alla Juve

È Tuttosport a dar conto delle ultime novità riguardanti ‘Maurito’. Il Paris Saint-Germain, secondo il quotidiano torinese, si è convinto a cedere l’argentino in prestito. Si attende una chiamata dalla Juventus, col Barcellona spettatore interessato: l’arrivo dell’argentino, infatti, sbloccherebbe il trasferimento di Morata. I dubbi della dirigenza bianconera sono relativi soprattutto alla forma fisica di Icardi: in quali condizioni arriverebbe in Italia?

Icardi e quella pancetta che insospettisce

Tra le ultime foto postate su Instagram, infatti, si può “ammirare” la voluminosa pancetta sfoggiata da Icardi a bordo piscina durante un momento in famiglia. Effetto ottico, o piuttosto degli eccessi legati al lungo periodo di “vacanza”, agli ozi e ai vizi successivi al sospirato riavvicinamento con la moglie agente Wanda Nara dopo le polemiche legate al flirt con ‘La China’ Suarez? Anche i dirigenti bianconeri hanno visto l’immagine: considerati i tanti big match in calendario a gennaio, alla Juve servirebbe subito un attaccante in perfetta forma.

I tifosi bianconeri si spaccano su Icardi

E i tifosi? Fabrizio è perplesso: “Sempre peggio. Icardi chiude il cerchio della malagestione iniziata dopo Marotta. Incapaci”. Anche Tony ha delle titubanze: “Sono scettico. In questo momento Icardi non reggerebbe neppure 10′ di partitella in spiaggia”. Illio nutre dubbi sul buon esito della trattativa: “Il mercato di Icardi alla Juve è come quello di Lavezzi all’Inter. Come aspettare Godot“. Alex è prudente: “Allegri sarà senz’altro felicissimo. Noi attendiamo di vederlo all’opera”. Max è tra i pochi entusiasti: “A me Icardi è sempre piaciuto, alla Juve serve un uomo d’area e chi meglio di lui?”.

