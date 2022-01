Torna la serie Asl: anche Juve-Napoli a rischio, social impazziti

05-01-2022 09:24

Juve-Napoli e quella storia che sembra ripetersi. Come nel match dello Stadium del 4 ottobre 2020, non disputato per il divieto delle Asl napoletane alla squadra azzurra di partire per il Torino, anche sulla sfida in programma il giorno dell’Epifania si addensano nubi minacciose. L’Asl potrebbe bloccare di nuovo il Napoli dopo che, tra i partenopei, è scoppiato un vero e proprio cluster. Ma Juve-Napoli non è la sola partita a rischio della prima di ritorno. Addirittura cinque i match in bilico, con la Lega che ha già fatto sapere che non ha intenzione di disporre rinvii.

Serie A, sono cinque partite a rischio

Focolaio Napoli, dunque. Dopo le positività di Lozano, Elmas, Osimhen e Malcuit, riscontrate all’estero, ieri il cluster è esploso a Castel Volturno: positivi Rui, il giovane Boffelli, due membri dello staff e lo stesso Spalletti. Anche la Juventus ha i suoi guai: contagiati Arthur, Pinsoglio e Chiellini. Intanto l’Asl di Salerno ha già disposto l’isolamento domiciliare per i granata, alle prese con undici positivi: Salernitana-Venezia non si giocherà. E i cluster nel Verona (dieci positivi), nell’Udinese (nove) e nel Torino (otto) mettono a rischio anche Spezia-Verona, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Toro.

Juve-Napoli, le manovre di De Laurentiis

A fare notizia (e rumore) è però soprattutto Juventus-Napoli. “Serie Asl, ci risiamo”, titola a tutta pagina il Corriere dello Sport. “Il rischio rinvio è concreto”, fa sapere l’Ansa. Mentre Il Mattino dà conto delle “manovre” di De Laurentiis che dal buen retiro di Dimaro, in Trentino, ha contattato telefonicamente i vertici della Lega. “De Laurentiis da ieri è una furia”, scrive il quotidiano napoletano. “Ha chiamato Dal Pino e De Siervo. Il Napoli chiede che venga affrontata la questione del rinvio della giornata”. Il Napoli potrebbe partire per Torino solo domani.

Nuovo rinvio Juve-Napoli? Tifosi scatenati

Social in tilt. “Sappiamo tutti che non si giocherà. Resta da capire se questa volta la FIGC e il Coni si faranno prendere in giro e strumentalizzare dal Napoli o vorranno essere super partes”, tuona Tal Marco, tifoso juventino. “Alzi la mano chi quando é stato stilato il calendario e ci si è resi conto che Juve-Napoli si sarebbe giocata in concomitanza con la Coppa d’Africa, non ha immediatamente pensato all’intervento dell’Asl”, sottolinea Gianluca. Ma da Napoli replicano: “Ognuno si merita quello che ha. Noi l’Asl di Napoli, loro la GDF“, ironizza Emilio. E Tommy punge: “Dopo due anni ancora la stessa storia: se a te, cittadino comune, l’Asl impone l’isolamento domiciliare, come fai a presentarti al lavoro? Rispondete, scienziati”.

