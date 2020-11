Juve, Ziliani: C'era una sola cosa da chiedere a Rizzoli

Doveva essere una presenza “calmante”, per rasserenare gli arbitri in un momento di difficoltà ma non è stato così. Le parole e la presenza di Rizzoli a Sky ha creato ancora più polemiche. Il Var sembra essere sotto processo dopo gli episodi che sono avvenuti la scorsa settimana nella gara tra Milan e Roma, ma anche per quelli che sono avvenuti sabato nel match dell’Inter contro il Parma.

Rizzoli ha provato a spiegare lo stato attuale ma è finito al centro della polemica nonostante la sua voglia di trasparenza. Su di lui si è scagliata la rabbia del giornalista Paolo Ziliani che lo attaccato con una serie di tweet al veleno e che hanno scatenato ancora più polemiche: “La sola immagine da far vedere a Rizzoli al club di Caressa e la sola domanda da fargli è: perché Orsato non ha ammonito Pjanic in Inter-Juventus? Mandare in loop l’azione e fargli spiegare al mondo perché. Poi chiedergli perché Orsato ha arbitrato una finale di Champions”.

Nuovo attacco

Ma quello di Ziliani nei confronti del designatore arbitrale è un attacco duro e decisamente articolato: “Quell’impunito di Rizzoli dice che al Var si va solo quando ci sono da correggere gli errori eclatanti. Quindi, Giacomelli non è stato chiamato al Var in Milan-Roma perché i rigori data prima alla Roma e poi al Milan erano errori trascurabili. Ci prendono per idioti naturalmente”.

Putiferio social

Le parole del giornalista hanno scatenato un’ondata di risentimenti da parte dei tifosi di tutte le squadre, con l’account social del giornalista preso letteralmente d’assedio: “Come sempre – dice Barney – o manca qualcuno a cui questo debbano rendere conto o è complica. Questo è complice. Non si scappa. Il tutto a danno della credibilità del calcio italiano che guarda caso non conta più niente in Europa”.

Ma c’è anche chi critica decisamente il giornalista: “Guarda che Rizzoli ha detto decisamente l’opposto – gli fa notare Federico – Ha detto che avrebbe dovuto rivederli. Rizzoli impunito, quando è stato il più grande arbitro del decennio scorso. Cosa mi tocca sentire?”.

