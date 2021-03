Juventini all'attacco: Campionato falsato, ma non dall'Inter

Non accennano a placarsi le polemiche sul rinvio di Inter-Sassuolo e sulla presunta disparità di trattamento tra le varie formazioni di vertice. A indignarsi sono soprattutto i sostenitori della Juventus, che lamentano presunti favoritismi per i nerazzurri quando in passato i bianconeri, più volte, si sono regolarmente presentati in campo a dispetto di numerose positività. Mai però la Juve, a dire il vero, è stata bloccata dall‘Asl di Torino.

La Juve e il bersaglio Inter

Sulla vicenda è interessante il parere di un tifoso bianconero illustre, Marcello Chirico. Dalle pagine de IlBianconero, il cronista di fede juventina sottolinea: “Cari gobbi, state commettendo un errore: sul rinvio di Inter-Sassuolo ve la state prendendo col bersaglio sbagliato. Dovreste dirigere le vostre invettive altrove, direzione Capitale, per l’esattezza sede della FIGC“. Secondo Chirico, infatti, il primo grave errore del presidente federale Gravina è stato quello “di non mandare lo scorso 22 dicembre i propri legali davanti al Collegio di Garanzia del Coni per difendere il protocollo anti covid. La Federazione non avrebbe dovuto schierarsi con nessuna delle due società (Juve e Napoli) ma difendere esclusivamente il protocollo, e con esso la regolarità del campionato, evitando un pericoloso precedente”.

Chirico indica con chi prendersela

L’analisi del giornalista prosegue con l’indicazione dei veri responsabili, a suo dire, del caos campionati:”Cari juventini, dovete quindi prendervela con Gravina, e poi con Frattini e Malagò, con la Federazione in primis e il Coni in secundis. Il campionato l’hanno falsato loro, con una sciocca guerra intestina e la sospetta deferenza nei confronti di De Laurentiis. Con Gravina che si ostina a non spiegare perché non difese il lavoro dei propri giudici e Malagò che fa spallucce e pensa solo alle Olimpiadi”.

Juve vs Inter e Figc, le reazioni social

Molti tifosi sono d’accordo con questa impostazione. “Lasciamo finire il campionato poi faremo causa alla Lega per campionato irregolare, così i cartonati dovranno restituire lo scudetto, pareggiando cosi quello che ci hanno rubato”, propone un supporter su Facebook. “L’Italia è il paese dei furbi e chi rispetta i regolamenti finisce in secondo piano”, sottolinea un altro riprendendo le ormai famose parole del presidente Agnelli prima della partita fantasma Juve-Napoli. Ma c’è chi replica: “Ma lo volete capire che la differenza tra i vari casi non sta nel mero conteggio del numero dei positivi, ma nella possibilità che si inneschi un focolaio stile Genoa? Eppure siamo ormai al tredicesimo mese di pandemia, certe cose dovrebbero essere chiare”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 10:45