Focolaio Inter, c'è un altro positivo. E scoppia il caso Lukaku

Arrivano aggiornamenti poco incoraggianti per l’Inter sul fronte del focolaio di Coronavirus scoppiato nelle ultime ore.

Al contrario di quanto era trapelato nella mattinata di venerdì, infatti, il nuovo giro di tamponi effettuato ha rilevato la presenza di un’altra positività.

A renderlo noto è stato lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato, pur senza rivelare l’identità del soggetto, che non è comunque un giocatore, bensì un componente del gruppo squadra ad esso aggregato.

“FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo”.

Si allarga quindi il focolaio, dopo le positività di Danilo D’Ambrosio, il primo ad essere contagiato, Samir Handanovic, Matias Vecino e Stefan De Vrij.

Proprio dopo la notizia dei contagi dell’uruguaiano e dell’olandese la Lega ha disposto il rinvio della partita contro il Sassuolo in programma sabato 20 marzo alle 20.45, che sarà probabilmente recuperata il 7 aprile, data nella quale si giocheranno anche gli altri recuperi Juventus-Napoli e Lazio-Torino.

L’Inter è stata posta in quarantena e potrà tornare ad allenarsi soltanto lunedì, salvo nuovi casi. L’Ats di Milano ha inoltre disposto che i Nazionali non potranno lasciare Milano, ma a questo proposito dal Belgio è arrivata la sorprendente notizia della convocazione di Romelu Lukaku.

Il ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez ha infatti inserito il centravanti nell’elenco dei giocatori prescelti per giocare le partite di qualificazione al Mondiale 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia.

La partenza dell’attaccante è però ovviamente subordinata agli sviluppi del focolaio interista: “Dobbiamo valutare giorno per giorno, non credo che possiamo decidere ora di non convocarlo visto che la terza partita è ancora lontana – ha detto Martinez – Speriamo che Romelu possa ancora raggiungerci, dipenderà tutto dai test di lunedì: se tutti i giocatori dell’Inter risulteranno negativi, c’è la possibilità che Lukaku possa giocare con il Belgio. Resta da vedere se Governo e autorità locali daranno il via libera”.

OMNISPORT | 19-03-2021 16:13