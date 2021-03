Napoli, De Laurentiis nel mirino dei social: “E’ una farsa”

Lo slittamento del recupero di Juventus-Napoli inizialmente in programma per mercoledì 17 marzo ha scatenato una nuova ondata di polemiche. La gara che si doveva giocare lo scorso ottobre continua a essere un caso per il campionato italiano e nel corso delle ultime ore torna a generare polemiche e liti tra i tifosi sui social con il presidente De Laurentiis che finisce nel mirino della critica.

La decisione

Nella serata di ieri è arrivata la decisione come spiega anche Il Mattino: “Lo slittamento di Juve-Napoli al 7 aprile alle ore 18.45 deciso dopo una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Agnelli: i partenopei evitano il trittico di trasferte terribili e la Juventus di giocare tre gare in un momento così difficile dopo il ko in Champions League.

La reazione dei social

La decisione di posticipare ancora una volta la partita genera polemiche e discussioni come Salvo che fa notare: “Sembra che sia più il Napoli ad essere favorito da tale decisione”, anche Lemon la pensa allo stesso modo: “Rinviamo anche Roma-Napoli fino a che non tornano gli infortuni giallorossi? Che farsa”.

De Laurentiis nel mirino

E’ il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a finire nuovamente nel mirino dei social: “Sembra che l’iniziativa sia partite da De Laurentiis – scrive Emilio – Quindi quando conviene a qualcuno non ci sono regolamenti da rispettare”. Anche Pino è molto critico: “Tutto normale. Una barzelletta al giorno il nostro campionato di serie A. Prodotto sportivo di altissimo livello”.

Altre squadre coinvolte

La decisione di rinviare la partita crea per molti tifosi un precedente pericoloso, per molti la partita andava recuperata nella prima data utile, invece in questo modo si rischia di mettere in crisi la regolarità del campionato influendo anche sulle altre squadre: “Peccato che questa partita non è affare delle sole due squadre che la giovano. C’è un campionato, in cui le altre squadre si sono trovate partite difficili in momenti difficili per rispettare il calendario. Lega e media proni come sempre”. Mentre Giuseppe se la prende con la Juve: “Hai perso una buona occasione per dimostrare di avere gli attributi. Patetica la scusa del momento terribile. A questo punto mettetegli uno psicologo come allenatore”.

SPORTEVAI | 13-03-2021 09:18