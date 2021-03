Social contro De Laurentiis: “Basta lamentarsi”

Il presidente De Laurentiis è una furia. Il numero uno del Napoli non ha per nulla gradito la direzione arbitrale nel corso del match con il Sassuolo, con la formazione neroverde che ha pareggiato grazie a un calcio di rigore all’ultimo minuto del tempo di recupero.

Il quotidiano “Il Mattino” rivela che il numero uno partenopeo sarebbe stato infastidito dalla scelta di mandare per la gara di Reggio Emilia un arbitro quasi esordiente per la massima serie come Marini. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe reiterato la sua protesta sia in una chiamata con il presidente federale Gravina sia con il responsabile della classe arbitrale Trentalange. Ma non finisce qui, visto che il Napoli contesta anche la scelta di giocare il recupero della Juventus il prossimo 17 marzo senza attendere il ritorno della Juve con il Porto.

La reazione dei social

I social vanno subito all’attacco del numero uno azzurro. Sin dalla scorsa estate il presidente De Laurentiis è finito nel mirino quando partecipò a un consiglio di Lega senza aspettare di sapere se il suo tampone era o meno positivo per il Covid-19. E nei suoi confronti i commenti si sono fatti progressivamente più severi dopo la gara “fantasma” Juventus-Napoli.

Le decisioni arbitrali

Anche il giornalista Paolo Ziliani interviene nella polemica: “Più che il quasi esordiente in campo, parlerei del grande veterano (Mazzoleni) in sala Var”. Sotto la lente di ingrandimento il rigore non concesso agli azzurri per un presunto fallo ai danni di Politano ma Salvatore è critico: “Scusata ma dove avrebbe sbagliato l’arbitro in questione? I rigori c’erano tutti e 3 e nessuno ha protestato”.

Mentre Mauro fa notare: “D’ora in poi bisogna chiedere a De Laurentiis il permesso per tutto, calendario, arbitri, posticipi, orario. Avrebbe il coraggio di lamentarsi lo stesso”, mentre Domenico scrive: “La colpa non è sua ma di chi ha legittimato certi suoi comportamenti”.

La scia di Juve-Napoli continua a far discutere i tifosi, e quelli bianconeri sono particolarmente “acidi” nei confronti del numero uno partenopeo: “E pensare che 15 anni fa fu mandato in serie B qualcuno e azzerato il campionato italiano per aver protestato e telefonato ai designatori”.

SPORTEVAI | 05-03-2021 10:14