24-07-2022 10:29

La Juventus, dopo l’amichevole col Chivas a Las Vegas, venerdì notte ha lasciato il Nevada per raggiungere la California, in particolare Los Angeles, dove proseguirà la sua tournée statunitense con qualche giorno di allenamento in vista dell’amichevole contro il Barcellona in calendario nella notte italiana tra il 26 e il 27 luglio a Dallas, in Texas.

Juventus a Los Angeles, Pogba si ferma durante l’allenamento

I bianconeri si sono allenati stanotte alla Loyola Marymount University, college cattolico di Los Angeles che ha messo a disposizione della Juve i suoi campi e la sua palestra. E qui, nel corso dell’allenamento nel pomeriggio californiano, è arrivata una tegola sulla Vecchia Signora, riportata dalla Gazzetta dello Sport, perché Paul Pogba a un certo punto ha improvvisamente smesso di correre subito dopo un esercizio di tecnica ed è stato costretto a lasciare la sessione in anticipo zoppicante causa dolore al ginocchio.

Juventus: le condizioni di Pogba non sembrano preoccupanti

C’è di buono che il centrocampista francese, uscendo dal campo ha mostrato il pollice in alto per rassicurare il tecnico Massimiliano Allegri e i compagni di squadra. Insomma, l’infortunio c’è ma non sembra preoccupare: è probabile che Pogba, che col Chivas ha giocato il primo tempo, resti a riposo precauzionale per uno o due giorni ma al momento non sono previsti esami strumentali, perché per i medici si tratta solo di un piccolo fastidio.

Nelle prossime ore ulteriori valutazioni sull’infortunio di Pogba

Tuttavia comprensibilmente c’è la volontà di tenere fermo il calciatore per evitare che l’infortunio peggiori. Nelle prossime ore le condizioni di Pogba verranno valutate più nel dettaglio e si capirà la reale entità del problema, ma per ora alla Juventus brutti pensieri riguardanti uno stop più o meno lungo non ce ne sono. Intanto stanotte hanno lavorato regolarmente coloro che non erano scesi in campo contro il Chivas, e cioè Leonardo Bonucci, Weston McKennie e Dusan Vlahovic, oggi altre due sedute di allenamento.