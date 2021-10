Juventus, Agnelli scatenato su Superlega e Cristiano Ronaldo

29-10-2021 11:55

In casa Juventus in giornata si terrà l’Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio annuale. Il presidente bianconero Andrea Agnelli è tornato a parlare della Superlega, progetto ancora in forza e che vede coinvolte anche Barcellona e Real Madrid.

Superlega, Andrea Agnelli non molla

Andrea Agnelli è stato chiaro: “La nascita della Superlega è stata la constatazione da parte di 12 club che le obsolete impalcature su cui si regge il calcio rifiutano ogni cambiamento per mantenere classe politica che non rischia, non vuole decidere e vuole incassare. Non mi voglio arrendere e non mi arrenderò. Il sistema ha bisogno di un cambiamento e la Juventus ne farà parte, ma ribadisco che solo attraverso un dialogo costruttivo si potrà arrivare a un cambiamento soddisfacente per tutti. Sfido chiunque a confermarmi che l’attuale sistema del calcio professionistico sia soddisfacente. Sento lamentarsi chiunque, è sorprendente che ogni tentativo di riforma venga accantonata”.

Agnelli si è soffermato anche sulle difficoltà economiche della Juventus, legate non solo al Covid: “Il piano investimenti della Juventus proposto nel 2019 era credibile e avrebbe portato i suoi effetti adesso dopo un periodo fisiologico di perdite. Ma è chiaro che alcune tesi si sono modificate e ora dobbiamo tornare alla credibilità. Abbiamo giocato 60 partite senza pubblico dall’inizio della pandemia alla riapertura degli stadi. Porteremo una perdita di 209,9 milioni di euro. E’ giusto venire a spiegare ciò che sta succedendo. Rinnoveremo il Consiglio d’Amministrazione, proponiamo inoltre una nuova proposta di aumento di capitale da 400 milioni, che fa seguito all’aumento di capitale approvato nel settembre del 2019 per 300 milioni”.

Agnelli e il messaggio a Cristiano Ronaldo

Infine, il presidente della Juventus ha mandato un messaggio a Cristiano Ronaldo: “Avere il più grande giocatore al mondo è stato un onore e un piacere. E se pensiamo a ciò che ha fatto non possiamo che applaudire Cristiano e ringraziarlo. L’unico peccato è stato quello di averlo avuto per 1 anno e mezzo su 3 senza pubblico. La Juventus è più grande di chiunque, la Juventus viene prima di qualunque persona”, ha chiosato Andrea Agnelli.

