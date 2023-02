L'ex difensore attacca duramente l'allenatore bianconero rimproverandolo di dire stupidaggini

20-02-2023 09:16

Non è finita nè l’altroieri, quando pure Allegri aveva riaperto la polemica con Sky spiegando cosa intendesse lui per corto muso e spiattellando numeri che smentirebbero la sua fama di allenatore sparagnino, nè ieri pomeriggio quando il tecnico bianconero se l’è cavata con una battuta (“sarà contento anche il mio nipotino che abbiamo vinto per 2-0”). La polemica tra gli opinionisti di Sky e il conte Max continua dopo le scintille di giovedì scorso quando , dopo il pari in Europa League con il Nantes, il nocchiero bianconero aveva reagito in maniera scomposta a una domanda sul “corto muso”.

Juventus, Costacurta attacca Allegri

La vicenda è continuata infatti negli studi di Sky ieri sera, quando Billy Costacurta ha voluto rimettere sul tavolo la vicenda-Allegri e senza fare sconti si è scagliato contro l’allenatore bianconero: “Io credo che a me non piace come la Juve gioca e quella è colpa dell’allenatore ma in un certo senso l’allenatore deve fare i conti anche con la situazione nella quale si trova. Quindi a me non piace come gioca la Juve ma credo abbia un grande allenatore”.

Poi la stoccata: “A parte l’episodio dell’altro giorno perché noi ci siamo passati sopra ma le cazz… le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c’è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale. E quindi se c’è qualcuno che ha detto le cazz.., ripeto, è stato lui. Su questo non possiamo passarci sopra. Scusate, ma ci sono rimasto male e Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune situazioni”.

Juventus, scoppia la bufera sul web per le parole di Costacurta

Fioccano le reazioni sui social: “C’è modo e modo ma anche lui dice di un altro che “dice c..” quindi non può impartire lezioni…altro miracolato” o anche: “è sempre stato così: quando le cose vanno bene fa il simpaticone, quando vanno male è nervoso con tutti”, oppure: “Che coraggio che ha Costacurta che risponde piccato ad Allegri ora che lui non può ribattere”

Allegri, per i tifosi Costacurta farà la fine di Adani

C’è chi scrive: “Addio Billy é stato bello, ti rivedremo alla Bobo tv canale degli esiliati” e anche: “Billy da cuore bianconero sta soffrendo nel vedere la sua Juve così” e poi: “Finalmente qualcuno che lo dice. Però occhio che poi ti cacciano come Adani perché devono scegliere tra avere lui a dire le sue stro… e te” e infine: “Lui sta lì seduto bello al calduccio, ha la testa fresca, un allenatore senza società con 15 punti di penalizzazione in stagione in corso dopo 5 minuti che ha pareggiato una partita con 3 pali e un rigore clamoroso non dato dopo che è stato rivisto pure al var è normale si comporti”.