Juventus, Allegri ci spera: nel mirino un asso del Barcellona

03-05-2022 21:24

La Juventus, come è noto ormai da tempo, è già a lavoro sul mercato per regalare un centrocampista di valore a Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono qualificati per la Champions League dopo un avvio di stagione complicato e questo traguardo sicuramente può aiutare il club a convincere i giocatori nel mirino.

Juventus, i giocatori nel mirino

Il sogno per la Juventus resta il ritorno di Pogba, che probabilmente in estate lascerà il Manchester United. La concorrenza è però di alto livello: sul francese ci sono Psg e Real Madrid. La prima alternativa sarebbe quella di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, anche se il club biancoceleste non chiede certo poco per il serbo. Nelle ultime ore è uscito anche il nome di Casemiro.

Juventus, idea de Jong nel mirino

La Juventus però si sta guardando attorno per cercare altre alternative e una molto valida sarebbe quella di Frenkie de Jong del Barcellona. Il 24enne, ex compagno di de Ligt all’Ajax, non ha pienamente convinto in questi anni con i blaugrana ma Xavi recentemente ha ammesso di voler puntare sull’olandese: “Frenkie de Jong è un giocatore molto importante per me, fa parte del presente e del futuro. Abbiamo avuto un colloquio individuale ed è diventato più calmo. Voglio che sia costante”.

Juventus, de Jong affare difficile

Un’operazione davvero complicata per la Juventus, soprattutto a livello economico: il Barcellona infatti chiede 60-70 milioni di euro. Non manca ovviamente anche la concorrenza per acquistare il giocatore. È noto il forte interesse di Erik ten Hag, dall’anno prossimo alla guida del Manchester United, per il suo pupillo e vorrebbe riaverlo a disposizione. In Premier comunque diverse squadre ci farebbero un pensierino.

De Jong, durante la presentazione al Barcellona, disse: “Spero di essere uno dei più grandi calciatori olandesi che hanno giocato al Barça. Messi era il mio idolo e ora sarà il mio compagno”. Ora la Pulce non c’è più e forse col tempo la speranza di diventare una leggenda dei blaugrana si è affievolita. Le difficoltà d’altronde non sono mancate, sia per il giocatore che per il club. L’olandese potrebbe anche optare per il trasferimento, ma convincere lui e il Barcellona sarà tutt’altro che semplice e la Juventus lo sa bene.

OMNISPORT