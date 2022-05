Juventus, nuova opzione per il centrocampo: un vero top player

03-05-2022 08:21

La Juventus, blindata la Champions League e in attesa della finale di Coppa Italia (11 maggio), sta già pensando a come migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Oltre ad un grande difensore, serve un centrocampista di livello internazionale.

Juventus, Milinkovic-Savic e Pogba si allontanano

La Juventus ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Due nomi che farebbero la felicità di Max Allegri e del popolo bianconero. Tuttavia, entrambe le trattative paiono piuttosto complicate, forse impossibili. Le presunte parole dell’agente del centrocampista della Lazio (poi smentite) hanno comunque confermato ai vertici della Vecchia Signora come non sarà affatto semplice avere Sergej Milinkovic-Savic, inseguito da tanti top club.

Difficile pensare anche ad un ritorno di Paul Pogba a Torino. Il francese sembrerebbe sempre più orientato a tornare a giocare in Francia, nello specifico con la casacca del PSG che sarebbe pronto a tutto pur di accontentarlo a livello economico. Paul Pogba è stato accostato anche al Real Madrid. Dovessero spuntarla i blancos, la Juventus potrebbe bussare alla porta del Real Madrid per un grande centrocampista.

Juventus, nuovo sogno per il centrocampo: Casemiro

Secondo il media brasiliano Uol, il Real Madrid potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Casemiro (soprattutto se dovesse arrivare un altro grande centrocampista, come Paul Pogba ad esempio). Il 30enne centrocampista brasiliano (al Real dal lontano 2015) ha un contratto garantito con il club blanco sino al giugno del 2025 ma anche tanti club sulle sue tracce.

Tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Casemiro, per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe perfetto per Massimiliano Allegri. La sua grande esperienza (ha vinto quattro edizioni della Champions League), unita al suo talento, renderebbero il centrocampo bianconero decisamente più qualitativo.

Juventus, il costo del cartellino di Casemiro

Chiaramente, un top player come Casemiro non viene via gratis. Considerato dal tecnico Carlo Ancelotti una delle colonne della sua squadra, il brasiliano viene valutato non meno di 50 milioni di euro. Una cifra importante che la Juventus dovrebbe “coprire” con diverse cessioni (Arthur sarebbe già sul mercato) e risparmiando sul monte ingaggi, “tagliando” qualche esubero, come Aaron Ramsey (il gallese ha ancora un anno di contratto a sette milioni di euro netti).

