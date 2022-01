Juventus, Allegri: "Napoli senza quattro titolari? Noi all'andata senza sei"

06-01-2022 23:32

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo il pareggio per 1-1 tra Juve e Napoli: “È uno scontro diretto, loro erano più o meno tutti titolari. All’andata ne avevamo fuori 6 noi, loro oggi 4. Capitano queste cose: abbiamo fatto una buona partita, siamo stati frettolosi negli ultimi metri. Dopo il pari abbiamo messo pressione, poi abbiamo iniziato a giocare meno la palla. La classifica dal Napoli è rimasta invariata, guardiamo il lato positivo”.

Per Allegri la Juve ha peccato di troppa frettolosità davanti la porta: “E’ mancata un po’ più di lucidità in area, ma sono caratteristiche dei giocatori. La squadra ha comunque fatto una buona partita, contro un Napoli che ci ha creato difficoltà”.

Allegri ha analizzato la partita di Chiesa e Dybala: “Ghoulam aveva giocato solo 34′, quindi è normale mettere Chiesa che nell’uno contro uno e sull’attacco alla profondità lo poteva mettere in difficoltà. Dopo il pareggio abbiamo usato più palle alte, dobbiamo avere più pazienza. E’ stato parecchio fermo, viene da un infortunio. Sta riprendendo, ha fatto una buona mezz’ora. Piano piano troverà la condizione migliore, c’è bisogno di tutti. Era importante vincere per accorciare la classifica, vorrà dire che lo faremo più avanti”.

Allegri ha chiuso l’intervista parlando dei pochi gol dei centrocampisti: “Rabiot si è inserito discretamente bene, poi non l’abbiamo trovato. Dobbiamo migliorare gli inserimenti e i tiri da fuori dei centrocampisti. Siamo quinti in classifica e abbiamo fatto solo 28 gol, dobbiamo lavorare su questo. I ragazzi hanno fatto una partita aggressiva, tecnica, bisogna migliorare nello sviluppo e capire che, con la partita in mano, non bisogna accelerare. Abbiamo iniziato a buttare la palla lunga, giocava solo Locatelli”.

OMNISPORT