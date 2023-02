Dopo il passaggio del turno in Europa League, Max Allegri ha esaltato Di Maria e si è difeso dagli attacchi: "Abbiamo sbagliato solo in Champions League".

23-02-2023 21:35

La Juventus supera gli spareggi di Europa League grazie al 3-0 contro il Nantes nella gara di ritorno, dopo l’1-1 dell’andata a Torino. Protagonista assoluto della sfida Angel Di Maria, autore di una tripletta. Al termine della partita, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Juventus, le parole di Allegri

Non può che essere soddisfatto Massimiliano Allegri dopo il passaggio del turno: “Sono contento della prestazione, non era una gara facile dopo il risultato dell’andata – ha spiegato il tecnico della Juve -. Quando sono rimasti in dieci abbiamo avuto dei vantaggi, ma dobbiamo migliorare un po’ la velocità del passaggio. Dobbiamo toglierci un po’ di pigrizia e capire che è solo tenendo la palla che si possono avere dei vantaggi”.

Juve, l’elogio di Allegri a Di Maria

Allegri si coccola soprattutto el Fideo, autore di una prestazione sublime: “Di Maria? I campioni sono diversi dagli altri. Per loro è tutto semplice. Quando hai giocatori così alzi il livello della squadra e gli altri sono più tranquilli. Vede cose che altri non vedono”.

Prosegue il cammino per la Juve e Allegri ammette: “Gerachie cambiate tra Europa League e campionato? Non è che è facile vincere l’Europa League. Serve rispetto per questa competizione perché ci sono grandi squadre. Noi abbiamo il dovere di arrivare in fondo in Europa League e in Coppa Italia – ha aggiunto -. In campionato siamo ancora lontani, ma piano piano vediamo dove possiamo arrivare”.

Allegri: “Stagione Juve positiva”

Sulla stagione della Juventus, Allegri dice la sua: “A parte il Napoli, che sta facendo un cammino a sè, la stagione della Juve è positiva. In campionato abbiamo fatto 47 punti come l’Inter senza le sanzioni, siamo agli ottavi di Europa League e siamo in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo sbagliato solo il passaggio in Champions. Sono mancati Pogba, Di Maria, Bonucci e Cuadrado, ma abbiamo trovato dei giovani. Giocare giovedì e domenica tutte le settimane non è facile, ma non possiamo snobbare il campionato. Siamo settimi, ma vogliamo rubare dei punti a quelli che ci stanno davanti”.