Juventus, Allegri punta ad una rivoluzione tattica

Partenza sotto tono per la nuova Juventus di Max Allegri, che col pareggio di Udine e la sconfitta allo Stadium contro l’Empoli si ritrova così con un solo punto in due partite. L’assenza di Cristiano Ronaldo sta spingendo il tecnico della Vecchia Signora verso una rivoluzione dal punto di vista tattica per sfruttare a pieno Paulo Dybala e la grande quantità di esterni presenti in rosa.

Come riporta il Corriere dello Sport, Max starebbe pensando ad un nuovo 4-2-3-1 con Dybala trequartista e libero di svariare su tutto il fronte d’attacco, a supporto di uno tra Morata e il neo arrivato Kean. Sugli esterni inamovibile Federico Chiesa, potrebbe così trovare più spazio lo svedese Dejan Kulusevski.

OMNISPORT | 02-09-2021 11:58