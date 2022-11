Juventus, Allegri ritrova mezza squadra: contro l'Inter tre recuperi fondamentali

03-11-2022 17:43

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Lo ha detto, annunciato e ripetuto prima e dopo la partita contro il Psg: domenica sera Max Allegri avrà a disposizione anche Bremer, Di Maria e Vlahovic in occasione della delicata partita contro l’Inter. Bisognerà poi capire se potranno scendere in campo tutti dal primo minuto; sta di fatto che, aggiungendo il ritorno di Chiesa e il rientro in gruppo di Paredes (previsto per lunedì), la Juventus sta iniziando a riacquistare un profilo che maggiormente le si addice, dopo mesi di emergenza. Insomma, da “virtuali” i bianconeri torneranno ad essere “reali”.

Juve, le formazioni “di emergenza”

Andando a sbirciare negli ultimi starting eleven schierati dal tecnico bianconero (che non ha mai schierato due volte la stessa formazione da quando è tornato a guidare la Vecchia Signora) ci si accorge dell’emergenza costante che ha visto il culmine a Lecce, dove il tecnico si inventò un 4-4-2 con Soulè esterno a destra, e Miretti in appoggio a Milik, soluzione quest’ultima vista anche contro il Psg. Con l’assenza di Locatelli, la coppia di centrocampo fu un’inedita Rabiot-Mckennie: e solo l’ingresso di Fagioli nella ripresa diede un po’ di brio alla manovra.

Juve, le costanti di Allegri

Tre giorni prima, contro il Benfica, gara che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League, i bianconeri erano scesi in campo con il canonico 3-5-2 in cui Kean appoggiava Vlahovic, uscito in quell’occasione per il riacutizzarsi della pubalgia di cui aveva gà sofferto in estate. Discorso simile, andando altri tre giorni a ritroso, contro l’Empoli: 3-5-2, coppia d’attacco Kean-Vlahovic e terzetto di centrocampo Rabiot-Locatelli-Mckennie. Quella contro l’Empoli è stata la prima partita in cui sono mancati Bremer, Di Maria e Paredes contemporaneamente, e da allora possiamo notare alcune costanti nelle scelte di Allegri.

Juventus tra nuove gerarchie e riscoperte

Innanzi tutto, Gatti ha superato Rugani nelle gerarchie: quando è mancato Bremer o Danilo, la scelta è ricaduta quasi sempre sull’ex Frosinone. Il modulo adottato si basa su alcuni assunti: regista in grado di impostare davanti alla difesa (tranne a Lecce, quando mancava anche Locatelli), esterni molto alti (Cuadrado e Kostic), Alex Sandro “riscoperto” come braccetto di sinistra, due punte centrali (o una più un adattato, come Miretti), baricentro medio leggermente più alto e soprattutto meno distanze tra i reparti.

Juve al bivio: allegrata o continuità?

E ora? L’impressione è che i giocatori della Juventus stiano finalmente mandando a memoria lo spartito unico finalmente deciso dal tecnico: la sconfitta del Psg naturalmente ha mostrato i limiti strutturali dei bianconeri (come ad esempio il fatto che Cuadrado non sia più il giocatore dirompente di qualche anno fa), ma ha anche fatto capire che la squadra adesso crede in quello che fa. E se da un punto di vista tattico i rientri di Bremer, Paredes e Vlahovic non modificheranno l’impianto del 3-5-2 (che in fase difensiva resta un canonico 4-4-2), il ritorno di Di Maria potrebbe rimescolare un po’ le carte. Si tornerà al 4-3-3, si resta con i due attaccanti schierando El Fideo seconda punta, oppure c’è qualche “allegrata” nel cappello? Le ultime tre partite della stagione prima dei Mondiali saranno rivelatrici in tal senso.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.