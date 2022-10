21-10-2022 09:32

La Juventus che scenderà in campo oggi contro l’Empoli presenta assenze importanti, ma Massimiliano Allegri sa che in caso di risultato negativo la sua squadra non avrà attenuanti: contro i toscani i bianconeri devono assolutamente centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Juventus, Allegri pronto a puntare su Bonucci e Kean

Un risultato che alla Juve serve a tutti i costi per tenere viva la speranza di recuperare punti sul gruppo di testa e magari rientrare addirittura nella corsa scudetto in un campionato ancora lunghissimo, i cui valori potrebbero essere stravolti dalla pausa dovuta ai Mondiali in Qatar.

Assenze o meno, la Juventus deve vincere, Allegri lo sa e proprio per questo motivo ieri ha provato a compattare l’ambiente attorno a due giocatori fortemente criticati dalla tifoseria bianconera in questo avvio di stagione, ma dei quali in questo momento il tecnico toscano non può fare a meno: Leonardo Bonucci e Moise Kean.

Juventus, Allegri obbligato a scegliere Bonucci

Bonucci è sulla graticola dall’inizio della stagione, con continue polemiche riguardanti le sue prestazioni e il suo peso nello spogliatoio: l’acme è stato raggiunto dopo il 2-0 incassato a San Siro contro il Milan, quando il difensore si lasciò superare troppo facilmente da Brahim Diaz in occasione del gol del raddoppio rossonero.

L’infortunio di Bremer, però, non lascia scelta ad Allegri: la Juve ha bisogno di un giocatore che guidi la difesa e Bonucci è il più accreditato per ricoprire questo ruolo. Nella conferenza stampa di ieri, Allegri ha voluto ribadire la sua fiducia nel giocatore, chiedendogli di fatto di riscattarsi:

“Leo è il capitano – ha detto Allegri – un giocatore di personalità e come tutti gli altri va gestito. A vent’anni si hanno delle forze, a trenta delle altre. Ma vale per tutti. Leo sia che giochi che no è un valore aggiunto per la squadra”.

Juventus, Kean la possibile sorpresa di Allegri

L’altra pedina che Allegri potrebbe schierare a sorpresa è Kean. Titolare nella vittoria per 1-0 contro il Torino, il 22enne attaccante dovrebbe tornare in panchina ora che Arek Milik pare aver ritrovato la forma migliore.

Allegri, però, potrebbe scegliere di schierarlo ancora una volta titolare per garantire maggiore dinamismo all’attacco e in fase di pressione sull’avversario.

“Sono contento di Moise perché sta crescendo fisicamente e si rende soprattutto disponibile per la squadra”, ha detto Allegri in conferenza stampa, facendo intendere che Kean scenderà in campo contro l’Empoli, a gara in corsa o addirittura dal 1’.

Dovesse andar male, però, il tecnico dovrà prepararsi a un’ondata di critiche: la maggioranza dei tifosi della Juve, infatti, ha più volte indicato Kean come un attaccante non adatto alle ambizioni bianconere.