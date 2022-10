21-10-2022 08:44

L’undicesima giornata di Serie A si apre all’Allianz Stadium con la sfida Juventus-Empoli (ore 20:45). I bianconeri hanno bisogno della vittoria per proseguire la rincorsa alle parti alte della classifica. L’Empoli spera in un precedente incoraggiante a Torino.

Juventus-Empoli, Allegri si gioca la carta Milik

Max Allegri sa perfettamente che la Juventus non può fare altri passi falsi. Dopo la vittoria, sofferta, nel Derby della Mole, l’allenatore bianconero vuole altri tre punti per continuare la scalata alle parti alte della classifica. La grande novità sarà la presenza, al fianco di Dusan Vlahovic, di Arkadiusz Milik. Da evidenziare che la Vecchia Signora non vince due gare di fila in campionato dallo scorso marzo (Spezia e Salernitana). A livello di formazione, ancora assenti Paul Pogba e Federico Chiesa.

L’Empoli sta giocando un ottimo calcio, come certifica il decimo posto in classifica generale. Inoltre, nelle ultime cinque trasferte, è rimasto imbattuto in quattro occasioni. Un gioco propositivo e nessuna ansia di classifica. Problemi ulteriori per la Juventus che ha assolutamente bisogno di una vittoria convincente per prepararsi al meglio alla decisiva trasferta di Champions League sul campo del Benfica di martedì prossimo.

Michael Fabbri, l’arbitro di Juventus-Empoli

Toccherà a Michael Fabbri dirigere il match di Serie A Juventus-Empoli, valido per l’undicesima giornata. Il fischietto di Ravenna avrà il duo Del Giovane-Lombardo come assistenti. Il quarto uomo sarà Giacomo Camplone mentre, al VAR, ci sarà Luigi Nasca.

Sono otto i precedenti tra l’arbitro ravennate e la Juventus con cinque successi bianconeri, due pareggi e una sconfitta. Tanti precedenti “caldi” tra il club bianconero e Michael Fabbri come nell’occasione della sconfitta contro la Lazio (3-1) del dicembre 2019 con le polemiche per il rosso a Juan Cuadrado.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

Ancora senza Paul Pogba e Federico Chiesa (oltre ad Angel Di Maria, Mattia De Sciglio e Bremer), Max Allegri si affida alla coppia offensiva Vlahovic-Milik.

4-3-1-2 per l’Empoli con il duo offensivo composto da Mattia Destro e Sam Lammers.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

Juventus-Empoli, dominio bianconero nei precedenti

In 26 precedenti totali in Serie A, la Juventus ha perso solo in tre occasioni, l’ultima nell’agosto del 2021: (0-1, rete di Leonardo Mancuso). Negli ultimi 10 faccia a faccia, la squadra bianconera si è imposta nove volte.

Il primo incontro, in Serie A, risale al settembre del 1986: 1-0 per i bianconeri sul campo degli azzurri grazie ad un gol del difensore Sergio Brio. Era la Juventus allenata da Rino Marchesi.

Serie A, Juventus-Empoli: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Juventus-Empoli (ore 20:45) verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ Juventus-Empoli sarà visibile in tv sul bouquet Sky.

