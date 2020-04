Juventus, arrivano novità importanti per Cristiano Ronaldo

La Serie A studia il ritorno in campo a fine maggio: il calo di contagi da Coronavirus incoraggia tutte le società del massimo campionato a prepararsi in vista della ripartenza e le squadre potrebbero presto tornare ad allenarsi, dopo oltre un mese di stop forzato a causa della pandemia.

Tra queste anche la Juventus: i bianconeri, tra i club più colpiti (positivi Rugani, Matuidi e Dybala), sono pronti a richiamare gli stranieri che hanno lasciato l’Italia per passare la quarantena a casa. Nove giocatori in totale: Ronaldo, Higuain, Khedira, Pjanic, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo potrebbe rientrare subito all’inizio della prossima settimana, dopo Pasquetta. CR7, a Funchal da dopo Juventus-Inter per stare vicino alla madre malata, dovrà osservare nuovamente 14 giorni di quarantena al rientro in Italia, prima di potersi mettere al lavoro. E così tutti i suoi compagni di rientro dall’estero.

Intanto il club campione d’Italia ha deciso di spazzare via le voci di mercato che riguardano il giocatore, che puntualmente si moltiplicano appena si allontana dall’Italia. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve considera Ronaldo incedibile e non filtrano dubbi sulla sua permanenza a Torino, nonostante l’interesse del Real Madrid, che lo rivorrebbe per la prossima stagione.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 08:52