Juventus – Atalanta, le probabili formazioni

22-01-2023 10:42

Pensare al campo: con queste parole Massimiliano Allegri ha caricato la squadra alla vigilia della super sfida con l’Atalanta, gara che negli ultimi anni ha sempre messo sul piatto un grande spettacolo.

I bianconeri dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, arrivano all’appello con i soliti problemi di infermeria visto che Bonucci, Cuadrado, Vlahovic, De Sciglio e Pogba non saranno della gara. Spazio alla difesa a tre a tinte verdeoro, Rabiot dovrebbe stringere i denti, mentre Di Maria è favorito su Chiesa a sostegno di Milik.

Anche i nerazzurri si presentano forti del successo in Coppa ma forti anche della goleada inflitta alla Salernitana. Squalificato Koopmeiners, si tiene monitorata la situazione Zapata che però dovrebbe partire dalla panchina lasciando campo al tandem Lookman – Hojlund con Pasalic alle loro spalle.

Ecco le probabili formazioni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gasperini