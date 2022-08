06-08-2022 17:45

Al termine di un lunghissimo sabato è arrivata la decisione definitiva: l’amichevole della Juventus contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, l’ultima prima dell’inizio della Serie A, si giocherà domani alle 18 a porte chiuse, non all’Allianz Stadium ma alla Continassa.

Atletico Madrid-Juventus non si giocherà a Tel Aviv

La partita, che era in programma al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, è stata cancellata a causa della crescente tensione nella Striscia di Gaza, dove si contano già 11 morti e almeno 40 feriti, tra i quali una bambina di appena 5 anni, dopo una serie di missili lanciati da Israele.

Atletico Madrid-Juventus: i comunicati delle due società

La notizia dell’annullamento della partita è arrivata direttamente dal sito ufficiale dell’Atletico Madrid, attraverso il seguente comunicato: “A seguito dell’attuale situazione e delle condizioni di sicurezza, il promotore della partita, la Juventus e l’Atletico annunciano che l’amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata”.

A stretto giro anche la Juventus ha diramato una nota ufficiale sui propri canali: “In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni”.

Juventus-Atletico Madrid si gioca a porte chiuse alla Continassa

La volontà di entrambe le squadre era però quella di disputare comunque la partita e infatti alla fine i due club non hanno voluto rinunciare a questa opportunità che era l’ultima prima dell’inizio dei rispettivi campionati. Quindi la partita si giocherà domani pomeriggio alla Continassa senza la presenza del pubblico, con inizio alle ore 18.