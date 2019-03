Juventus-Atletico Madrid, Allegri stupisce: le probabili formazioni

Conto alla rovescia per il momento della verità in casa Juventus. Archiviata con serenità la serie A (18 punti di vantaggio sul Napoli), i bianconeri sono a caccia della rimonta nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Contro la corazzata di Simeone, che si è imposta all'andata per 2-0, servirà una impresa: la Juventus dovrà vincere con almeno tre gol di scarto. In caso di 2-0 dopo i supplementari si andrà ai rigori, qualsiasi altro risultato comporterebbe l'eliminazione della squadra di Allegri.

Il mister bianconero, a causa delle diverse assenze (squalificato Alex Sandro, fuori Barzagli e De Sciglio per infortunio) potrebbe stupire schierando una difesa a tre. Davanti a Szczesny potrebbero giostrare Caceres, Bonucci e Chiellini. Grandi dubbi anche a centrocampo, che dovrà fare a meno di Khedira, alle prese con i problemi cardiaci (tornerà a disposizione ad aprile). Sulla fascia destra ci sarà Cancelo, a sinistra ballottaggio Bernadeschi-Spinazzola. In mediana Pjanic regista spalleggiato da Matuidi ed Emre Can. In attacco dovrebbe esserci il duo Cristiano Ronaldo-Mandzukic, solo panchina per Dybala.

Più certezze ma tante assenze per Simeone, costretto a rinunciare agli squalificati Diego Costa e Thomas e probabilmente agli infortunati Filipe Luis e Godin. Solida difesa a quattro, a centrocampo Lemar giocherà con Rodrigo, Koke e Saul esterni. In attacco l'accoppiata Griezmann-Morata.

Juventus-Atletico, martedì ore 21: le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Savic, Arias; Saul, Rodrigo, Lemar, Koke; Griezmann, Morata.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 12:20