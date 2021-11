Juventus, avanti di rigore e sui social aumenta il rimpianto

20-11-2021 20:02

La Juventus torna dalla sosta e lo fa con una vittoria. I bianconeri espugnano il campo di una Lazio, priva di Ciro Immobile, grazie a una doppietta dagli undici metri di Leonardo Bonucci. Il difensore diventa l’eroe in una serata in cui ancora una volta la squadra di Massimiliano Allegri non brilla ma riesce a portare a casa tre punti pesantissimi per la classifica.

Bonucci e il rigore con la nazionale

Nonostante l’importanza del match tra Lazio e Juventus, i tifosi trovano anche il modo per tornare sulla delusione della nazionale di Mancini e in particolare sul rigore fallito da Jorginho contro la Svizzera che avrebbe potuto regalare la qualificazione all’Italia ed Enrico scrive: “Ce lo siamo chiesti tutti: Bonucci non poteva tirarlo anche contro la Svizzera?”. Anche Mirko la pensa allo stesso modo: “Mi sta antipatico in maniera indecente Bonucci ma in queste situazioni è uno con gli attributi e doveva tirare pure in nazionale”.

Ma i due gol realizzati dal difensore non vengono analizzati solo in relazione alla nazionale ma anche per il futuro della Juve: “Solo a me Bonucci da molto più affidamento di Dybala come rigorista? Ovviamente più per un fatto di minore emotività, non per fattori tecnici. Non succederà ma se restasse lui il rigorista numero uno non sarebbe una scelta così assurda”.

Rigori e polemiche

Ovviamente sui social la fanno sempre da padrone le decisioni arbitrali e la vittoria della Juve che arriva dal dischetto scatena le polemiche “preventive” dei fan della Vecchia Signora: “Adesso sono sicuro che parte la polemica per i troppi rigori in serie A” con tanto di interrogazioni parlamentari da destra a sinistra”.

La vendetta contro l’ex Sarri

A prendersi la rivincita non è l’ex Maurizio Sarri, la sua Lazio non riesce quasi mai a impensierire la Juventus. A togliersi qualche sassolino dalle scarpe sono i tifosi bianconeri che con il tecnico ex Napoli non hanno mai avuto particolare feeling: “E pensare che questo tizio era il nostro allenatore. Sarri menomale che ti sei tolto dalle scatole”. E ancora: “Finalmente Sarri ha ritrovato una dimensione nella quale può indossare la tuta e passare la partita a lamentarsi”.

