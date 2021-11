Chelsea: Tuchel difende Jorginho dalle critiche

19-11-2021 15:33

Pesano tanto i due rigori consecutivi sbagliati da Jorginho nelle qualificazioni mondiali per Qatar 2022. A causa di questi due errori, gli azzurri devono necessariamente vincere gli spareggi per staccare il pass mondiale.

Sono tante le critiche piovute addosso al centrocampista azzurro, tanto che, proprio il suo allenatore di club, Thomas Tuchel, è voluto intervenire per spezzare una lancia a favore del suo uomo.

Il tecnico della formazione inglese, in conferenza stampa, ha infatti affermato: “Non capisco come si possa dire qualcosa contro Jorginho. Mi fido completamente della sua personalità, del suo carattere e la cosa più importante per me è che quando arriva qui si sente al sicuro, sa che tutti lo sosterranno, qualunque cosa accada fuori. Jorginho è un nostro giocatore, è completamente protetto e pienamente apprezzato. Siamo super felici che sia tornato. Non è il primo a sbagliare un rigore importante. Sono cose che succedono. Non sarà l’ultimo, ma i suoi valori non si discutono”.

