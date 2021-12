Juventus avanti tutta ma sui social si respira ancora rabbia

18-12-2021 20:00

La Juventus torna alla vittoria sul campo del Bologna. Tre punti pesanti per la squadra di Massimiliano Allegri che continua la sua scalata verso le prima quattro posizioni della classifica. Un successo fondamentale per continuare la scalata ma che non tranquillizza del tutto i tifosi bianconeri.

Juve: per i tifosi un’esultanza a metà

Tre punti importanti. I tifosi bianconeri puntano soprattutto sulla concretezza in questo momento, anche se il gioco della Juventus non è stato ancora esaltante: “Migliore dei nostri de Ligt – commenta Valerio che ci ha tenuto a galla diverse volte. Gioco latente come al solito”. Mentre Ellie scrive: “Finalmente non abbiamo sprecato un’occasione per accorciare la classifica”.

Arrivabene mette un freno al mercato

Ad animare gli animi dei tifosi già prima della gara sono state le parole di Arrivabene. Il dirigente della Juventus, ai microfoni di DAZN, ha fatto capire chiaramente che i bianconeri non spingeranno troppo nella prossima finestra di mercato. Dichiarazioni che non hanno di certo esaltato il popolo juventino: “Arrivabene era esattamente quello che ci voleva per rendere una stagione deprimente più di quanto il campo non stia già facendo”.

Juve: i dubbi dei tifosi su Morata

Alvaro Morata va a segno nella terza trasferta consecutiva per la Juventus, ma lo spagnolo continua a non convincere i tifosi e nonostante le parole di Arrivabene della vigilia, in molti vogliono l’arrivo di un altro attaccante: “Vedete di non illudervi, ci serve un vero 9 a gennaio. Morato è un bravo ragazzo e gli si vuole bene ma la Juventus ha bisogno di un vero bomber”. La pensa allo stesso moto Tragico: “Non ci esaltiamo, questa per il numero 9 della Juventus dovrebbe essere la normalità”.

Kean nel mirino dei tifosi: affare sbagliato

I tifosi della Juventus, nonostante la vittoria contro il Bologna, attaccano Kean. L’attaccante, tornato in bianconero dopo due stagioni all’estero, non riesce a convincere i fan: “Ma noi gli avevamo fatto quel bel pacco all’Everton con tanto di fiocco – scrive Michele – ma come ci è venuto in mente di prenderci il contropaccotto?”. Anche Alex è furioso: “Era tutto pre deciso da Raiola per fare la plusvalenza alla Juventus, con accordi verbali di rientro. Meritiamo il settimo posto e anche peggio, Agnelli indegno”. Anche Alessandro si scaglia contro l’attaccante: “A me la cosa che spezza è che fanno finta di aver saputo all’ultimo secondo della partenza di Ronaldo per giustificare il suo acquisto, quando chiunque lo sapeva da almeno due mesi”.

