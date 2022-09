Juventus: avviati i colloqui per il rinnovo di Danilo

24-09-2022 10:21

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce dell’avvio delle trattative per il rinnovo tra Danilo e la Juventus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024, ma vista la la continuità di rendimento e il ruolo da leader nello spogliatoio, la società bianconera vorrebbe portarsi avanti prolungando almeno di un anno il contratto del brasiliano. Nella scorsa settimana, gli agenti di Danilo hanno incontrato la dirigenza della Vecchia Signora a Torino. Si tratta però di un incontro interlocutorio, nel quale la Juventus ha reso noto agli agenti la volontà di proseguire insieme, anche se non vi è stata la formalizzazione di una offerta concreta. Tuttavia, anche se la situazione Danilo non è quella più urgente, la Juventus ha già iniziato a lavorarci e nelle prossime settimane ci saranno sviluppi.