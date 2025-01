Juventus-Benfica, moviola: i dubbi sul primo gol e cosa è successo alla fine dei due tempi

La prova dell’arbitro Kovacs all’Allianz Stadium nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito tre giocatori

Insegnante di educazione fisica, classe 1984, Kovacs – l’arbitro designato dall’Uefa per Juve-Benfica- è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l’arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite ed è stato anche l’arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022.

Non ha bei ricordi di lui il Napoli, che si sentì danneggiato in Champions nel derby d’andata con il Milan l’anno scorso. Nella scorsa stagione ha diretto 8 gare di Champions, tra cui la gara di ritorno dei quarti tra Barcellona e Psg e una di Europa League. Nel 2022 arbitrò la finale di Conference tra Roma e Feyenoord. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Allianz.

I precedenti di Kovacs con la Juventus

Non c’era nessun precedente tra il direttore di gara e le due squadre, ma il rumeno Kovacs ha diretto per ben 8 volte le squadre italiane in Champions League (Inter, Milan, Napoli e Lazio). Il bilancio complessivo è di appena 3 vittorie, 3 sconfitte e 2 sconfitte. Insomma, in grande equilibrio anche allargandolo all’Europa League dove ha arbitrato la Roma, il Napoli e l’Atalanta con 2 vittorie, 2 pari e zero sconfitte. Lo sloveno ha arbitrato in carriera 4 volte Milan, Inter e Lazio, 2 volte la Roma, 1 volta Fiorentina, Atalanta e Napoli ma mai la Juve prima di ieri.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi con Fesnic IV uomo, l‘olandese van Boekel al Var e il greco Evangelou all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori, di cui uno della squadra di Motta: Vlahovic, Otamendi e Bah.

Juventus-Benfica, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ sul primo gol del Benfica sono regolari le posizioni di partenza di Bah, autore dell’assist, e Pavlidis, autore della rete. Il primo tempo si chiude tra i fischi. Al 55′ Vlahovic interviene in netto ritardo ed in modo piuttosto ruvido su Otamendi e riceve il primo cartellino giallo del match. Al 63′ Otamendi stende Nico Gonzalez al limite dell’area di rigore. Automatico il cartellino giallo dell’arbitro Kovács. Al 78′ ammonito Bah per trattenuta e fallo tattico su Conceicao. Dopo 4′ di recupero Juventus-Benfica finisce 0-2 e dall’Allianz piovono ancora fischi.