Ormai è quasi fatta per l’arrivo di un nuovo attaccante alla Juventus. In pole position c’è Arek Milik, ma resta ancora aperta la pista che porta a Memphis Depay.



Juventus: è Milik la scelta per l’attacco dei bianconeri

Ieri pomeriggio c’è stato un summit tra il tecnico Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera, dal quale è emersa la volontà di puntare tutto sul polacco ex attaccante del Napoli per colmare l’ultima lacuna del reparto offensivo, ossia il ruolo di vice Dusan Vlahovic. L’accordo con il Marsiglia sarebbe stato trovato sulla base del prestito a 2 milioni di euro più obbligo di riscatto a 8 ma a determinate condizioni. Tutto già fatto, invece, con il calciatore, che rimarrebbe sui circa 3-3,5 milioni di euro attuali di ingaggio a stagione.

Juventus: con Milik in mano c’è un ultimo tentativo per Depay

Insomma, la Juventus ha le mani ben salde su Milik ma vuole fare un ultimo tentativo per Depay. La dirigenza infatti preferirebbe l’olandese, ma le sue richieste secondo la Vecchia Signora sono troppo alte: un contratto triennale da quasi 10 milioni di euro a stagione bonus compresi, mentre la Juve per ora offre 5-6 milioni più eventuali bonus. Se anche dopo un eventuale rilancio dell’offerta non si troverà l’intesa, la pista che porta a Depay verrà abbandonata.

Juventus: preso il 2004 Mancini, mentre si continua a trattare per Paredes

Intanto Tommaso Mancini, classe 2004, si è presentato al J Hotel ed è pronto all’approdo ai bianconeri, che hanno battuto la concorrenza del Milan. Il giovanissimo attaccante però giocherà nella Juve Under 23 in Serie C per poter crescere con calma. Per concludere, la Juventus sta continuando a trattare con il PSG per Leandro Paredes, che continua a essere considerato un obiettivo fondamentale per il centrocampo. Nuovi contatti sono previsti a breve e si punta a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Nel caso arrivasse, ad andarsene sarebbe Denis Zakaria.

