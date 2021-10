Juventus, cade anche l'ultimo idolo: Se gioca lui non si vince mai

31-10-2021 09:13

Fosse l’umore della gente juventina a decidere, ci sarebbe davvero da fare piazza pulita in seno alla Vecchia Signora. Dal presidente Agnelli a Nedved, da Allegri ai giocatori non si salva nessuno dopo il ko di Verona che ha certificato una crisi sorprendente e per certi versi inspiegabile. Anche un idolo della curva, come Paulo Dybala, finisce nel mirino al punto che c’è chi dubita della bontà dell’idea di rinnovargli il contratto.

Dybala in lacrime a fine gara ma per i tifosi è colpevole

Ha colpito una clamorosa traversa, ci ha messo la faccia parlando nel dopo-gara, è scoppiato in lacrime a fine partita ma neanche tutto questo è bastato ai tifosi della Juve per avere compassione della Joya, a giudicare dai commenti sui social: “Vedo Dybala che piange, che si dispera… rispetto la persona. Ci mancherebbe. In questo momento sta facendo pena in campo. Stop. Lui e tutti. Così non si può. Non va bene. Faccia gol invece di piangere” o anche: “il fatto che ci Dybala in campo non se ne vinca una, può essere casuale, ma è oggettivo” e anche: “Con Dybala in campo non si vince”.

La Juventus non ha mai vinto con Dybala in campo

Le statistiche d’altronde parlano chiaro: le sole vittorie ottenute finora dalla squadra di Allegri sono arrivate quando Dybala non c’era: “Anche Dybala a parte due o tre giocate, per il resto della partita cammina in campo. Fa la differenza solo quando non lo marcano stretto. Quando trova difensori tosti si dissolve anche lui” o anche: “Il Dybala del 15/16 potrebbe riportare in alto queste squadra. Quest’anno, le vittorie sono arrivate quando lui non ha giocato. Credete che sia un caso?”.

C’è chi rimpiange Ronaldo (“Dybala si dà da fare per carità ma con cr7 parleremo di 2 gol in 3 occasioni”) chi lo ritiene sopravvalutato (“Dybala non merita la 10 e nemmeno 12Ml l’anno. Non è mai decisivo e il suo rendimento è insufficiente” o anche “Io non concepisco tifare un giocatore più della squadra. Se poi quel giocatore è Dybala, non commento neanche”) e chi lo vuole via: “Morata e Dybala vanno mandati via a fine stagione”.

Il web è impietoso: “Bisogna dire che dybala era arrivato alla Juve al posto di Tevez e dopo 6 anni ancora non è arrivato alla metà di quello che faceva Tevez” e infine: “La situazione della Juve di oggi è figlia di una programmazione praticamente assente da anni, di una maturazione di Dybala non pervenuta, di tanti giovani che non hanno dimostrato nulla e del vuoto di uno che garantiva gol certi, ma la colpa è solo dell’allenatore”

