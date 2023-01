Juventus, Carnesecchi osservato speciale per il dopo Szczesny

02-01-2023 10:09

La Juventus sonda il mercato alla ricerca di un portiere giovane, considerato che il polacco Wojciech Szczesny si avvicina ai 33 anni e Mattia Perin ne ha 30. Entrambi affidabili, ma alla prese con la carta d’identità, soprattutto il numero uno. Ecco perché i bianconeri hanno messo nel mirino Marco Carnesecchi, classe 200, prossimo avversario in campionato in quanto portiere della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta.

L’idea della Juve è di bloccarlo nel prossimo mese di giugno, lasciandolo in prestito un altro anno per permettergli di continuare a fare il titolare. Non è esclusa però un’altra mossa: che lo si voglia portare subito a Torino trattando la cessione – all’estero ci sono parecchi estimatori – o di Szczesny o di Perin.