Juventus, caso Cristiano Ronaldo: cosa ha fatto CR7 a Madrid

Cristiano Ronaldo a Madrid è di casa, e il suo ritorno a sorpresa domenica sera al Bernabeu per assistere al Clasico tra la sua ex squadra, il Real, e il Barcellona non poteva non alzare un polverone di voci e indiscrezioni. Ma i retroscena in arrivo dalla Spagna sono davvero singolari e inaspettati.

L'attaccante della Juventus, volato a Madrid dopo il controverso rinvio di Juventus-Inter a causa dell'emergenza Coronavirus, durante l'intervallo è sceso negli spogliatoi per spronare i suoi ex compagni, che poi si sono imposti sugli arcirivali blaugrana per 2-0.

A riportare l'indiscrezione è il brasiliano Vinicius, autore di uno dei gol dei blancos: "Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale". Vinicius dopo il gol ha esultato proprio come CR7: "Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo".

Nel post gara Ed Aguirre, giornalista spagnolo e grande amico del cinque Pallone d'Oro, ha poi sganciato la bomba: "So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato".

"Ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro… non lo può sapere nessuno", le parole alla trasmissione Chiringuito.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 10:17