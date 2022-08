07-08-2022 19:59

Juventus, non ci siamo. Ad una settimana dal debutto in campionato, la formazione di Massimiliano Allegri stecca completamente l’amichevole contro l’Atletico Madrid. La formazione spagnola ha letteralmente dominato la gara vincendo con un risultato netto e soprattutto mettendo in mostra un Alvaro Morata capace di segnare tre gol contro la sua ex squadra.

Morata: la tripletta che scatena la polemica

A scatenare la reazione dei tifosi è soprattutto la prova super di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, non riscattato dalla Juventus alla fine del campionato, è stato il grande protagonista della giornata con una splendida tripletta che ha fatto aumentare a dismisura il rammarico dei fan: “Morata ha appena offerto 35 milioni all’Atletico Madrid per non farsi cedere alla Juventus”. E ancora: “La Juve non ha confermato Morata in attacco e ha rinforzato la difesa spendendo 50 milioni per Bremer: tripletta di Morata. Fa già ridere così”.

Juventus: Allegri finisce ancora nel mirino

I tifosi della Juventus dopo il pesante ko in amichevole ovviamente se la prendono anche con Massimiliano Allegri, che già nel corso della scorsa stagione era stato spesso criticato: “Ho come l’impressione che se Allegri inizierà a far giocare la Juventus in questo modo durerà poco. O si svolta o quest’anno sarà la caduta del progetto Allegri”. Mentre Quintino scrive: “Che vergogna. Allegri si dovrebbe vergognare e andarsene. Spero di sbagliare e tra due mesi di avere la timeline piena di gente che mi rinfaccia questo tweet”.

Tifosi Juve: la preoccupazione a una settimana dal via

Il passo falso in amichevole sembra aver messo in subbuglio tutto l’ambiente bianconero. Nonostante si tratti di una gara di preparazione, tanti fan bianconeri individuano i problemi che potrebbero ripetersi nel corso del campionato: “Da questa gara non riesco a salvare nulla – dice Colpo Gobbo – Forse l’unica nota positiva è stata Gatti”. Mentre Katia scrive: “E’ pur sempre calcio d’estate ma la Juve vista contro l’Atletico ha mostrato le stesse difficoltà e lacune delle ultime due stagioni: sotto ritmo, prevedibile, passaggi indietro e senza idee”.