La Juventus vuole fare un regalo a Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, i bianconeri continuano ad essere molto fiduciosi riguardo l’affare Filip Kostic. I bianconeri infatti sarebbero pronti a rilanciare la propria offerta mettendo sul piatto 15 milioni per il cartellino del giocatore dell’Eintracht Francoforte. L’esterno di centrocampo ha già accettato la proposta contrattuale della Juve con un contratto da 2,7 milioni di euro a stagione fino al 2025.

Milan: assalto al centrocampista Onana

Non si ferma la caccia al centrocampista in casa Milan. Dopo essere sfumato l’affare Renato Sanches, i rossoneri cercano di mettere a disposizione di Pioli un giocatore in grado di rappresentare un’alternativa alla coppia titolare Tonali-Bennacer. Nelle ultime ore sono salite molto le quotazione di Jean Onana del Bordeaux, visionato in tante occasioni nella scorsa stagione.

Napoli, la cessione di Fabian Ruiz si avvicina

Il Napoli potrebbe presto dire addio ad un altro giocatore importante. Il club azzurro infatti non ha trovato l’accordo con il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz il cui contratto scade nel 2023. Ora sulle tracce del giocatore si sta muovendo il PSG che gli ha proposto un contratto fino al 2027.

La Roma si inserisce su Tanganga

Dopo aver piazzato quelli che per molti sono i colpi più interessanti di questo mercato, la Roma continua a costruire la rosa ideale per Josè Mourinho. Nelle ultime ore ai giallorossi sarebbe stato offerto anche il difensore Japhet Tanganga in uscita dal Tottenham e che nel corso delle ultime settimane era stato anche in orbita Milan. Mourinho lo conosce bene avendolo avuto agli Spurs. Vicina anche la cessione di Eldor Shomurodov al Bologna, il giocatore dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni (che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni).

Spezia-Salernitana: si lavora ad uno scambio

Prima dell’avvio del campionato ci potrebbe essere uno scambio di mercato anche in serie A. Nella giornata di oggi è previsto un meeting telefonico tra Spezia e Salernitana per discutere di Maggiore e Mazzocchi con il primo che finirebbe ai granata, ed il secondo che andrebbe in Liguria. Entrambi i giocatori sono in rottura del club.

Mertens ha deciso: giocherà al Galatasaray

Dries Mertens lascia Napoli e il Napoli dopo un’estate ricca di polemiche e anche qualche lacrima. Nonostante l’interessamento di alcuni club italiani, il calciatore belga ha deciso di firmare nella prossima stagione per i turchi del Galatasaray con cui ha firmato il contratto di un anno (4 milioni) con opzione per il secondo.

Simeone: Il Napoli rischia la beffa

Con la cessione di Petagna che resta bloccata, gli azzurri potrebbero vedere svanire anche il possibile affare Giovanni Simeone. Il calciatore del Verona sta ricevendo una corte spietata da Nizza e Borussia Dortmund ma il Cholito ha messo il club partenopeo in cima alla lista delle sue preferenze ed ha deciso anche di aspettare.

