Napoli: 0-0 con l'Espanyol. E De Laurentiis è già furioso per l'arbitraggio

06-08-2022 22:00

Nell’ultima partita amichevole prima dell’inizio del campionato, disputata allo Stadio Patini di Castel di Sangro, il Napoli ha pareggiato con l’Espanyol 0-0. Partita che gli iberici hanno interpretato anche troppo seriamente con parecchi brutti falli tanto che il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis si è prima alzato dalla panchina, dove assisteva alla partita, per protestare col guardalinee, poi ha protestato direttamente con l’arbitro entrando in campo prima dell’intervallo. Concluso il ritiro in Abruzzo, la squadra riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo nel Centro Tecnico di Castel Volturno.