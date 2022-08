Roma, Mourinho pensa alla difesa: obiettivo Bailly

05-08-2022 11:59

Archiviato il colpo Wijnaldum ed in attesa del colpo Andrea Belotti previa cessione di un attaccante (il primo in lista sembra essere Shomurodov), la Roma è al lavoro per un altro colpo in difesa. Secondo Tuttomercatoweb, il nome più caldo è quello di Eric Bailly, giocatore ben conosciuto da Mourinho sin dai tempi della sua esperienza al Manchester United. I Red devils stanno esaminando la proposta del prestiito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Gli altri nomi sui taccuini di Tiago Pinto e dello stesso Special One, sono Tanganga o Rodon del Tottenham, e dello svincolato Zagadou; il secondo potrebbe rientrare nell’affare Zaniolo-Spurs.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE