Roma, Tiago Pinto: "Con Mourinho possiamo puntare alla Champions"

17-03-2022 21:17

Il direttore generale della Roma Tiago Pinto, è intervenuto ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal calcio d’inizio della gara tra Roma e Vitesse, valida per gli ottavi di finale di Conference League:

Su Abraham: “Penso che stia facendo bene ma può fare ancora meglio, perché ha tanta qualità, finalizza bene, è forte tecnicamente. Questa è solamente la sua prima stagione in Italia. Vero che ci mancano un po’ di gol degli altri giocatori. La cosa più importante è che la squadra vinca, sono certo che porteremo a casa i risultati di cui abbiamo bisogno”.

Su Zaniolo: “Ha potenzialità incredibili, ha bisogno di libertà, può fare diversi ruoli dipende anche da come gioca la squadra. La Roma gioca con un modulo diverso rispetto all’Italia ma con le sue doti fisiche gli serve spazio. Non lo vedo come prima punta, ma Mourinho è contento di averlo a disposizione e lo gestirà come meglio crede”.

Su Mourinho: “Quando abbiamo iniziato sapevamo che il nostro era un progetto triennale, abbiamo spazio per fare una buona stagione ponendo le basi per avere una Roma in Champions e capace di lottare per il titolo. Sono portoghese come lui e al di là dell’allenatore che tutti conoscono sono rimasto colpito dalle motivazioni incredibili che ha nel lavoro nonostante la carriera e i titoli che ha già vinto. Questo è quello che mi ha sorpreso di più”.

OMNISPORT