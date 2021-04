Juventus, Chiesa e Danilo verso la titolarità contro l'Udinese

La Juventus riceve due buone notizie verso l’avvicinamento alla sfida contro l’ Udinese di domenica. Federico Chiesa e Danilo sono recuperati e giocheranno probabilmente da titolari contro i friulani.

Due pezzi fondamentali dello scacchiere di Andrea Pirlo, che sono mancati parecchio alla Juventus nell’ultima uscita contro la Fiorentina. Si tratta infatti di due dei giocatori con il più alto rendimento, Chiesa soprattutto, della Vecchia Signora in questa stagione opaca.

Federico Chiesa tornerà ad occupare da titolare la fascia sinistra di centrocampo, con McKennie candidato a partire dal primo minuto sulla corsia opposta (anche se Kulusevski si gioca le sue carte). Danilo tornerà a giocare invece come terzino sinistro.

In più, sempre in relazione alla probabile formazione contro l’Udinese, Alvaro Morata appare in leggero vantaggio su Paulo Dybala.

Contro l’Udinese, per continuare la lotta verso un posto in Champions League, Pirlo potrà contare su due giocatori cruciali in questa fase delicata della stagione, con praticamente cinque finali da giocare.

OMNISPORT | 30-04-2021 16:54