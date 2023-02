Juventus, Chiesa lavora in gruppo e vede il derby

L'esterno è tornato a svolgere l'intero lavoro con la squadra dopo l'affaticamento. Arrivano buone notizie anche per Miretti

26-02-2023 15:08

Due belle notizie per Massimiliano Allegri dopo l’allenamento domenicale, in vista del derby di martedì sera contro il Torino di Juric. Come fa sapere la Juventus con un comunicato ufficiale, oggi Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo per tutta la seduta dopo l’affaticamento muscolare. L’esterno vede la stracittadina a cui tiene tantissimo a partecipare. Buone notizie arrivano anche sul fronte Miretti.

“Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella. Chiesa ha svolto l’intero lavoro in gruppo e Miretti si è allenato parzialmente”.