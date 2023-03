L’attaccante bianconero rischia di non salire nemmeno sul volo direzione Germania, continuerà a lavorare a parte per rendersi disponibile nel derby d’Italia. Emergenza anche in difesa.

14-03-2023 18:19

Mancano appena due giorni alla gara di ritorno con il Friburgo e Max Allegri ha diversi grattacapi per la testa a partire dalla formazione.

Contro la Sampdoria sono stati tenuti precauzionalmente a riposo sia Di Maria sia Federico Chiesa ma se l’argentino va verso il recupero, per l’azzurro la strada è in salita. Anche oggi ha lavorato a parte e sarà difficile vederlo in partenza per la Germania, più probabile un suo ritorno in campo domenica con l’Inter. Ma non è tutto perché l’emergenza colpisce anche in difesa: con Alex Sandro out, preoccupano le condizioni di Bonucci, è staffetta Rugani/De Sciglio a sinistra con Danilo che dovrebbe posizionarsi alla destra di Bremer.